الرئيس السيسي يهنئ ولى عهد أبو ظبى ودولة الإمارات بحلول شهر رمضان المعظم

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم اتصالًا هاتفيًا مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبو ظبى ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الامارات العربية المتحدة. وتوجه الرئيس بالتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، داعيًا الله العلى القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على دولة الإمارات الشقيقة والأمتين العربية والإسلامية باليُمن والبركات، وأن يديم على شعبها العزيز نعمة الأمن والاستقرار. ومن جانبه، أعرب الشيخ محمد بن زايد عن خالص شكره وامتنانه لشقيقه الرئيس على هذه اللفتة الأخوية، متمنيًا لمصر وشعبها كل التقدم والازدهار.

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