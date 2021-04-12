وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالتهنئة إلى الأمة العربية والإسلامية والشعب المصرى بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم. وكتب الرئيس على صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى:" كل عام والأمة العربية والإسلامية والشعب المصرى بخير، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، شهر الطاعة والمغفرة العامر بنفحات الخير والإيمان، الذى تتجدد فيه القلوب والنفس الإنسانية. داعين الله عز وجل أن يديم علينا وعلى أمتنا العربية والإسلامية الخير والأمن والاستقرار والسلام، وكل عام وأنتم بخير".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس السيسى يهنئ الشعب المصرى والأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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