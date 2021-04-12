الداخلية: تعليق العمل بالفترة الاضافية والمخصصة لتركيب الملصق الإلكتروني خلال شهر رمضان

أعلنت وزارة الداخلية منذ قليل، أنه بمناسبة حلول شهر رمضان، فقد تقرر تعليق العمل بالفترة الاضافية بوحدات المرور من الساعة الخامسة مساء إلي الساعة الثامنة مساء والمخصصة لتركيب الملصق الإلتكتروني، علي أن يكون العمل من الساعة الثامنة صباحا حتي الساعة الخامسة مساء طوال أيام الاسبوع عدا الجمعة.

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