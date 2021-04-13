مساجد الجيزة تلتزم بالإجراءات الاحترازية خلال صلاة التراويح

جدة - نرمين السيد - وأوضحت المديرية، أن المصلين أظهروا خلال أداء صلاة القيام وعيًا كبيرًا يعكس ثقافة الشعب المصرى، وهو ما أكدته جميع المديريات، وأثبت رواد المساجد أنهم على وعى كامل بطبيعة المرحلة والخطر الذى نواجهه جميعًا.

كما أكد رواد المساجد أنهم لن يكونوا سببا فى غلق المساجد وأنهم ملتزمون بالإجراءات الاحترازية التى قررتها الوزارة والجهات المسؤولة.

وشددت الوزارة أنها تثق فى وعى وثقافة رواد المساجد، وأن هذا الوعى سيكون ثقافة الشعب المصرى فى كل الأماكن، وأنها مستمرة فى عمليات التعقيم والنظافة على مدار الساعة عقب الصلوات لجميع المساجد على مستوى الجمهورية، محذرةً من التهاون بهذه الإجراءات أو بواحدة منها.