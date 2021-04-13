مدحت صالح لـ"إيمان الحصرى": هجمة مرتدة يتحدث عن ملف هام وشرف لأى فنان المشاركة فيه

أكد الفنان مدحت صالح، أن مشاركته فى غناء تتر مسلسل "هجمة مرتدة" مشاركة متميزة لأن العمل هام للغاية، ولأنه يتحدث عن ملف مهم، وشرف لأى فنان أن يشترك فى عمل مثل هذا، معقبا، "أريد أن أشكر من قام على صنع هذا العمل المهم".

وأضاف مدحت صالح، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الاثنين، فى برنامج "مساء DMC" المذاع على فضائية "DMC"، والذى تقدمه الإعلامية إيمان الحصرى، أن الشاعر أيمن بهجت قمر هو أول من أبلغه بهذا العمل، وأنه قام بمذاكرة الموضوع بطريقة جيدة".

وأشار الفنان مدحت صالح، إلى أن الملحن وليد سعد، الذى قام على تلحين ذلك المسلسل عبقرى للغاية، كما أن الموزع إلهامى دهيمة عمل جيدا وبذل مجهودا كبيرا لخروج العمل بهذه الروعة، متابعا، "أريد أن أشكرهم جميعا على الثقة التى أعطوها لنا للمشاركة فى هذا العمل الفنى المهم".