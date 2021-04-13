/626893/القمة-لها-معاملة-خاصة-اتحاد-الكرة-يميز-مباراة-القمة-بهذا-القرار

أعلنت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد، مخاطبة اتحاد الإذاعة والتليفزيون بتوفير 15 كاميرا لبث ونقل مباراة قمة الدوري المصري الممتاز والتي تجمع بين قطبي الكرة المصرية الأهلى والزمالك، في لقاء مؤجل من الأسبوع الرابع عشر من الدوري المصري الممتاز، والتي من المقرر أن تنطلق في الـ 18 من ابريل الجارى.

وجاء قرار اللجنة الثلاثية بالجبلاية بهدف القضاء على أخطاء تقنية الفيديو فى مباراة القمة المرتقبة، وبغرض توفير أكثر من زاوية للحكم على كل حدث فى المباراة، ليتخذ حكم تقنية الفيديو القرار الصحيح فى الحالات المثيرة للجدل، والتي تصعب علي حكم الساحة.

أصدر اتحاد الكرة بيانًا رسميًا أكد فيه موقفه والتمسك بحكام مصريين لمباراتىّ القمة المقبلتين بين الأهلى والزمالك بالدورى المصري الممتاز.

بيان اتحاد الكرة لمباراة القمة

وجاء البيان كالتالى: "يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم مجددًا على ثقته الكبيرة في التحكيم المصري وحكامه الذين يعدون الأفضل على مستوى القارة الأفريقية، وهو الأمر الذي يستند إليه الاتحاد المصري في إدارته لمسابقاته المحلية، مما يجعل الحكم المصري هو الخيار الأفضل لإدارة لقاء القمة المقبل ضمن مسابقة الدوري الممتاز.

اتحاد الكرة يؤكد علي حكم المباراة

وأكمل"يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم على أنه رغم احترامه لرؤية عناصر المسابقة كل، إلا أن التوقيت الحالي يعد الأنسب في العودة مرة إخرى لإسناد مهمة إدارة مباراة القمة إلى الحكام المصريين الذين يلقون دائمًا كل التقدير في المسابقات الأفريقية التي يتواجدون في مبارياتها ببطولاتها المختلفة بشكل دائم وإيجابي وبفاعلية".

وأضاف" يأمل الاتحاد المصري أن يجد حكامه الأكفاء التشجيع الملائم من كل الأطراف لما في ذلك من ارتقاء باللعبة".

اتحاد الكرة يدعم كافة الأطراف

وأردف"الاتحاد المصري لكرة القدم وهو يؤكد على هذه المعاني فإنه يضع نصب عينيه في الوقت نفسه مصالح أطراف المسابقة كافة ومصلحة المسابقة ذاتها ومدى تأثيرها على الكرة المصرية بشكل عام، وسعيًا نحو وضعها في مكانتها الملائمة على مستوى العالم وهي تحتفل هذا العام بمرور مائة سنة على انطلاقتها ، الأمر الذي يجعلها في مصاف متقدمة ومحط أنظار دول عديدة".

وأختتم" كل هذه المعاني الإيجابية تجعل الاتحاد المصري على ثقة بدعم كافة الأطراف على كل مستوياتها لهذا التوجه الذي آن الآوان للتمسك به".