/626898/تعرف-علي-ترتيب-الدوري-الإنجليزي-الممتاز-بعد-الجولة-الـ-31

يواصل مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم، في الجولة الواحد والثلاثون، وتتواصل الصراعات بين العديد من الفرق في الدوري للألتحاق بالمراكز الأربعة الأولي المتأهلة لدوري الأبطال الموسم المقبل.

يعاني بطل النسخة الماضية للدوري الممتاز ليفربول، في هذ الموسم في تأخرة في جدول ترتيب الدوري بالمركز السادس، في الوصول والإنضمام للمراكز الأربعه.

ترتيب الدوري بعد الجولة الـ 31

المركز الأول مانشستر سيتي برصيد 74 نقطة.

المركز الثاني مانشستر يونايتد برصيد 63 نقطة.

المركز الثالث ليستر سيتي برصيد 56 نقطة.

المركز الرابع وست هام يونايتد برصيد 55 نقطة.

المركز الخامس تشلسي برصيد 54 نقطة.

المركز السادس ليفربول برصيد 52 نقطة.

المركز السابع توتنهام هوتسبيرج برصيد 49 نقطة.

المركز الثامن إيفرتون برصيد 48 نقطة.

المركز التاسع آرسنال برصيد 45 نقطة.

المركز العاشر ليدز يونايتد برصيد 45 نقطة.

المركز الحادي عشر أستون فيلا برصيد 44 نقطة.

المركز الثاني عشروولفرهامبتون برصيد 38 نقطة.

المركز الثالث عشر كريستال بالاس برصيد 38 نقطة.

المركز الرابع عشر ساوثامبتون برصيد 36 نقطة.

المركز الخامس عشر برايتون برصيد 33 نقطة.

المركز السادس عشر بيرنلي برصيد 33 نقطة.

المركز السابع عشر نيوكاسل يونايتد برصيد 32 نقطة.

المركز الثامن عشر فولهام برصيد 26 نقطة.

المركز التاسع عشر ويست بروميتش ألبيون برصيد 24 نقطة.

المركز العشرون شيفيلد يونايتد برصيد 14 نقطة.

قمة الجولة الـ 31

تفوق مانشستر يونايتيد علي توتنهام بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدف، في لقاء الجولة الواحد والثلاثين في الدوري الإنجليزي الممتاز، وشهد علي اللقاء ملعب توتنهام هوتسبيررج.

أهداف المباراة بين مانشستر يونايتد وتوتنهام

تقدم اصحاب الأرض توتنهام هوتسبيرج في نتيجة المباراة في الدقيقة40 من عمر المباراة، بتسجيل الهدف الهدف الأول عن طريق هيونج مين سون، من خلال هجمة منظمة أكثر من رائعة بمجموعة من التمريرات القصيرة بين أقدام اللاعبين استغلها لوكاس مورا ونجح في اختراق منطقة جزاء مانشستر يونايتد ثم مرر كرة عرضية أرضية بإتجاه سون هيونج مين الخالي تماما من الرقابة الدفاعية والذي لم يجد أي صعوبة في وضع الكرة داخل الشباك.

جاء الرد من الفريق الضيف مانشستر يونايتيد في الدقيقة 57 من عمر المباراة، عن طريق اللاعب فريدريكو رودريجيز سانتوس، من خلال هجمة منظمة للاعبي مانشستر يونايتد استغلها إدينسون كافاني في إختراق منطقة جزاء توتنام هوتسبر ثم سدد كرة قوية تصدى لها الحارس هوجو لوريس بصعوبة قبل أن ترتد وتجدمتابعة من فريد بتسديدة مباشرة سكنت الشباك.

سجل الفريق الضيف الهدف الثاني له في المباراة في الدقيقة 79 من عمر المباراة عن طريق اللاعب كافاني من خلال هجمة منظمة من لاعبي مانشستر يونايتد على الجبهة اليمنى أنهاها ماسون جرينوود بعرضية متقنة إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها إدينسون كافاني برأسية قوية وضعت الكرة داخل الشباك.

جاء مانشستر يونايتيد في الدقيقة الخامسة من الوقت البدل ضائع للمباراة عن طريق اللاعب جرين وود من خلال هجمة من الفرنسي بول بوجبا بمراوغة أكثر من رائعة في منتصف الملعب ويمررها لجرين وود من وسط مدافعي توتنهام ويسددها وود بقوة بيمينه علي يسار الحارس وتسكن الشباك ويقتل أمال مورينويو في المباراة.