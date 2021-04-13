يوسف الشريف "تخصص نحت"..تعرف على مسيرته في إقتباس الأفلام الأجنبية

/626899/يوسف-الشريف-تخصص-نحتتعرف-على-مسيرته-في-إقتباس-الأفلام-الأجنبية

يعتاد الفنان يوسف الشريف دائًما على إثارة الحيرة على وجوه الجمهور والنقاد، حيث تثير أعماله التساؤلات حول هل هذا العمل مقتبس من الأفلام الأجنبية، أم مجهود شخصي من صناع العمل؟!، لينقسم الجمهور بعد عرض أعماله إلى ماهو مؤيد بأنها في الأصل إنتاج أجنبي وبين معارض لذلك.

دوت الخليج يستعرض لكم أعمال يوسف الشريف التي ربطها الجمهور بتشبها مع عدد من الأعمال الأجنبية الشهيرة.

كوفيد 25 عام 2021

أثار مسلسل كوفيد25 جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك بعد عرض الإعلان التشويقي له، حيث شبه رواد السوشيال ميديا مشهد يوسف الشريف داخل الطائرة بمشهد النجم العالمي براد بيت في فيلم "وورلد وار زومبي" الذي تم عرضه عام 2013 والذي كان يتحدث عن غزو المدينة مجموعة من الزومبي مع انتشار الفوضى، ليقوم العلماء والعسكريون بتحليل حالات تفشي المرض في جميع أنحاء العالم، لتطوير لقاح لهذا الفيروس.

وهناك عدد من الجماهير الذين لفت أنظارهم تشابه عدد من أحداث المسلسل التي ظهرت في البرومو الرسمي مع فيلم Bird box حينما كان المواطنين إذا تعرضوا للفيروس إنهاروا كليًا لتحولوا إلى زومبي ضاربين روؤسهم في زجاج السيارات، فضلًا عن تشابه أيضًا مع فيلم Train to busan.

النهاية 2020

وقارن النقاد بين المشاهد التي ظهرت في الاعلان التشويقي لمسلسل "النهاية"، والفيلم الأمريكي elysium ليجدوا تشابه إلى حد كبير بين العملين.

فتدور أحداث فيلم elysium في جو من الخيال العلمي، عام ٢١٥٤ ويبرز مدى تأثير التكنولوجيا والتطور الكبير الذي يحدث مستقبلاً وذلك بعد تدمير كوكب الارض واللجوء إلى مسكن قضائي للمعيشة.

كذلك مسلسل النهاية الذي تدور أحداثه في المستقبل، داخل إطار الخيال العلمي، ويتحدث عن التطور التكنولوجي في المستقبل، وكيف تسطير التكنولوجيا على العالم، كما ربط النقاد أيضًا الخيال العملي الذي استخدمه يوسف الشريف في مسلسل "النهاية" بالخيال العملي لبعض الأفلام الأجنبية، كان من بين تلك الأفلام الفيلم القصير seam.

كفر دلهاب 2017

كشف البعض عن تشابه مسلسل كفر دلهاب الذي تم عرضه في رمضان 2017 إلى حد كبير مع بعض الأفلام الأجنبية التي عُرضت قبل سنوات، وقد اقتبس صناع المسلسل البوستر من فيلمي Stigmata وأيضاً فيلم The Ring.

الصياد 2014

وهاجم البعض يوسف الشريف عندما تم عرض مسلسل الصياد في رمضان 2014 بسبب اقتباسه من فكرة فيلم "دير ديفيل" لبين أيفليك.

ولكن نفى يوسف الشريف في تصريح خاص شائعة إقتباس أي عمل له من الأفلام الأجنبية، قائلًا: "الصياد غير مقتبس أو مسروق لأنه تيمة يمكن أن تشاهدها فى 20 فيلما أجنبيا أو مسلسلا، وإذا فكرنا بهذه الطريقة فإن أفلام هوليوود كلها ستكون منقولة، من الطبيعى أن تتشابه الأفكار المهم المعالجة وكيفية تناولها، أما بالنسبة لشكل الشخصيات فأراه شيئا عاديا أن يتم اقتباسه أو تقليده ولا أخجل من الاعتراف بذلك".

ويبقي التساؤل دائما هل قاعدة الفنان يوسف الشريف هي تقديم محتوى هادف حتى وإن كان مقتبس، أم يصعب عليه تقديم محتوى من إبداعه الشخصي، أو كما قال أي عمل فني يمكن اقتباسه فهي مجرد قصص تحمل معنى محدد ومعروف في جميع أنحاء العالم؟!.