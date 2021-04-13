رسميا.. إصابة الشناوي بفيروس كورونا وغيابه عن مباراة القمة

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أكدت المسحة الطبية التي أجراها محمد الشناوي حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بخصوص فيروس كورونا إيجابية العينة، وبالتالي يفقد المادر الأحمر حارس الفريق الأول للنادي والمنتخب في مواجهة القمة أمام الزمالك.

ويجري محمد الشناوي حارس مرمي الأهلي مسحة طبية، أخرى خلال الساعات القادمة من أجل التأكد من مدى صحة إصابته بفيروس كورونا قبل أيام من مواجهة الزمالك، حيث أثبت المسحة الأولى إيجابية العينة.

موعد مباراة القمة

ويخوض الأهلي مواجهة هامة أمام الزمالك في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة ضمن منافسات الدوري الممتاز، وتقام المباراة في تمام التاسعة والنصف من مساء الثامن عشر من أبريل الجاري.

غيابات الأهلي في لقاء القمة

يغيب عن صفوف الأهلي في مواجهة الزمالك العديد من اللاعبين في مختلف المراكز يأتي على رأسهم: على معلول ، ظهير أيسر النادي الأهلي منذ غياب اللاعب عن الفريق الأحمر بشد في العضلة الخلفية.

ويفتقر الأهلي لجهود لاعب منتصف الملعب المهاجم جونيور أجاي، ويعتمد بيتسو موسيماني على طاهر محمد طاهر في غياب النيجيري أجاي، ويغيب محمد هاني، ظهير أيمن الفريق عن صفوف المارد الأحمر، بينما يحل أحمد رمضان بيكهام مشكلة غياب هاني عن مباراة القمة.

والظهير الأيسر للنادي الأهلي أيضا محمود وحيد، الذي تعرض للإصابة خلال المشاركة مع النادي الأحمر، الأمر الذي يجعل مشاركة أيمن أشرف ضرورية بسبب غياب الظهير الأيسر الأساسي على معلول، ومحمود متولي مدافع الأهلي، بالإضافة لـ محمد محمود لاعب وسط النادي الأهلي، وكذلك كريم نيديفيد، الغائب عن المارد الأحمر منذ فترة كبيرة.

موقف الفريقين في الدوري

يتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 33 نقطة من أصل 14 مباراة، حقق من خلالها 10 انتصارات، ووقع في فخ التعادل في 3 مباريات، وخسر في مباراة وحيده، سجل من خلالها 23 هدف، في حين تلقت شباكة 6 أهداف في هذا الموسم.

يحتل الأهلي المركز الرابع في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 27 نقطة، من أصل 11 مباراة، حقق من خلالها 8 انتصارات، وتعادل في 3 مباريات، ولم يخسر بعد، سجل من خلالها 23 هدف، في حين تلقت شباكة 5 أهداف في هذا الموسم.