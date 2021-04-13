صور .. وزير الأوقاف يشيد بالتزام واعظات الأوقاف فى صلاة التراويح

جدة - نرمين السيد - وكتب، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، قائلا: "شاهد التزام عظيمات مصر بإجراءات التباعد الاجتماعي فى صلاة القيام بمسجد حسن الشربتلي بالقاهرة". ونشر وزير الأوقاف عددا من الصور التى تبرز مدى التزام واعظات الأوقاف بإجراءات مواجهة كورونا.

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