نرمين ميشيل مهنئة الرئيس بـ رمضان : أعاده الله على مصر بالخير والبركات

جدة - نرمين السيد - هنأت نرمين ميشيل، أمينة التواصل المجتمعى، وعضو الهيئة العليا بـ حزب الحرية المصرى، الرئيس عبدالفتاح السيسى والشعب المصرى، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، متمنية لـ الأمة الأسلامية ولمصرنا الحبيبة اليمن والبركات.





وقالت، فى بيان لها، مساء أمس الإثنين: "إيمانا بالدور المجتمعى للأحزاب السياسية قامت أمانة التواصل المجتمعى المركزية بتجهيز عدد من شنط رمضان وتوزيعها على بعض المناطق العشوائية، وروض الفرج وشبرا وبولاق، ضمن مبادرة حياة كريمة والتى دعا الرئيس السيسى المجتمع المدنى والأحزاب للمشاركة بها، والتى طالب من خلالها تخفيف العبء على المواطن البسيط".

وأشارت نرمين ميشيل إلى أن من أبرز اهتمامات أمانة التواصل المجتمعى المركزية بحزب الحرية المصرى خلال الفترة المقبلة هو الشارع المصرى، وخصوصا المواطن البسيط والعمالة غير المنتظمة من خلال برامج وزارة التضامن، ووزارة القوى العاملة.

ومن جانب آخر، طالبت نرمين ميشيل الشعب المصرى بالالتزام بالاجرائات الاحترازية، والتقليل من الزيارات و"العزومات الرمضانية"، لعدم انتقال العدوى بـ فيرس كورونا المستجد.