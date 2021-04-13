/626901/منى-زكي-ومحمد-ممدوح-يفشلان-في-أول-خطة-بلعبة-نيوتن

بدأت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل لعبة نيوتن، بوصول هنا، الشخصية التي تجسدها النجمة منى زكي، إلى مطار الولايات المتحدة الأمريكية وهي في حالة من الارتباك والقلق الشديد، ثم تتوجه إلى سلطات المطار لإنهاء الإجراءات فيسألها أحد أفراد الأمن عن سبب مجيئها إلى نيويورك فتوضح مدعيه أنها جاءت لالتزامها بعمل هناك لمدة 5 أيام تحضر خلالهم مؤتمر البحوث الزراعية، تدور هذه الأحداث وهي على اتصال هاتفي بزوجها حازم الذي يجسد دوره الفنان محمد ممدوح.

دوت الخليج يرصد تفاصيل الحلقة الأولى من مسلسل لعبة نيوتن، المذاع على شاشة شبكة قنوات الـ dmc.

منى زكي بمطار نيويورك

وافقت سلطات الأمن الأمريكية على نزول هنا إلى أراضي نيويورك فنالت الفرحة منها وأخبرت زوجها حازم بنجاح خطتهما، ولكن سرعان ما استوقفها فرد أمن ومنعها من التحرك فارتبكت خوفًا من اكتشافها، ولكن اتضح أن سبب منعها من الذهاب هو إجراءها لمكالمة هاتفية أثناء الدخول وهو أمر غير مسموح هناك، فجاء أحد زملائها بالوفد وحل الأمر واستكملت رحلتها.

خطة محمد ممدوح ومنى زكي لولادة ابنهما بأمريكا

و تلك الأحداث سُردت على طريقة الـ "فلاش باك"، ثم عاد المخرج إلى أحداث ما قبل السفر، حيث ظهرت هنا وزوجها حازم وهما بداخل منزلهما يخططان لولادة ابنهما بأمريكا مع التكتم على أمر حملها، وتبدأ هنا في تجهيز شنط وأوراق سفرها وتنطلق إلى المطار ويودعها زوجها ووالدتها وأختها على اتفاق مع حازم بالذهاب إليها بعد تدبير فلوس البيت الذي سوف يشترونه بنيويورك.

تصل هنا إلى نيويورك وتبدأ في رحلة البحث عن منزل مناسب وتجد منزل لا يحتاج إلى باسبور وهو أمر محبب لها بعد مصادرة باسبور أعضاء الوفد من رئيسهما لحين انتهاء المؤتمر، ومن ناحية أخرى يذهب حازم للاتفاق مع أحد العملاء ليدبر له أوراق السفر مقابل 40 ألف جنيه، وتحدث مشاده كلامية بينهما بعد ذلك ويكتشف أنه نصاب.

خطة منى زكي ومحمد ممدوح باءت بالفشل

وتنتهي أحداث الحلقة بشجار بين ذلك العميل وحازم، فيدخل على إثرها الأخير إلى السجن، ثم يخرج صباح الغد ويجري مكالمة هاتفية مع زوجته هنا ويخبرها بأن الأمر لم ينجح ويطلب منها الرجوع مع الوفد.