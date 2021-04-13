/626902/بين-السما-والأرض-15-دقيقة-من-الغموض-والإثارة

بدأت أولى حلقات مسلسل بين السما والأرض بمشهد تعريفي حول مجموعة من الأشخاص ينتمون إلى مستوى اجتماعي وتعليمي مختلف، يجتمعان معًا في مصعد لأحد البنايات، لا يعرف أحدهم الآخر كلًا منهما ذاهب إلى وجهته الخاصة بها ومن هنا تبدأ الحكاية.

دوت الخليج يرصد تفاصيل الحلقة الأولى من مسلسل بين السما والأرض بطولة الفنان هاني سلامة والفنانة درة، بعد عرض الحلقة الأولى من المسلسل.

مسلسل بين السما والأرض الحلقة الأولى

كشفت الحلقة الأولي طبيعة كل فرد من هذه المجموعة على النحو الآتي دكتور حميد أحد الأشخاص المضطهدين من قبل الجماعات الإرهابية متزوج من الفنانة درة ولديه إبن كان ذاهبًا لحضور حفل عيد ميلاد أحد أقاربه في البناية.

أما سارة فتاة حامل في شهورها الأخيرة تعاني من مشكلة نفسية معينة وكانت فى زيارتها لطبيها دكتور وفائي، بينما يجسد محمود الليثي دور رجل متدين.

ويجسد محمد لطفي شخصية رفعت الدمنهوري رجل أعمال ضيق الخلق قليل الحديث، على عكس شخصية جلال ابو الوفي فهو مهندس كثير الحديث يتدخل دائما فيما لا يعنيه ويجسده الفنان محمد ثروت.

أبطال مسلسل بين السما والأرض

بينما نجلاء بدر وسوسن بدر فيجسدان دور فاتن وريهام صدقي شخصين من الوسط الفني بينهم منافسة شديدة وصلت إلى الكراهية.

ثم تأتي الشخصيات خارج المصعد ليجسد محمود البزاوي دور البواب المسؤل عن حراسة العمارة يدور بينه حديث مع أحد عمال الصيانة وفي جو من الغموض يقوم عامل الصيانة بمكالمة هاتفية قائلًا: "انت عملت في الكابلات ايه ياغبي"، بينما تتلقي نورهان مكالمة من أحد الأشخاص ليخبرها بهروب خطيبها دون الابداء بأي سبب.

وفي جو من الغموض وانتقال المشاهد بين المصعد وخارجه انتهت أولي حلقات المسلسل لتبدأ كل شخصية في عرض تفاصيل حكايتها بداية من الحلقة الثانية.