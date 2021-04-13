ياسمين عبد العزيز تلقن أحمد العوضي درسًا

مسلسل اللي ملوش كبير الحلقة الأولى، تبدأ أحداثها بالتعريف الخاطف للأنظار للفنانة ياسمين عبد العزيز التي تجسد شخصية “غزل”، حيث تقطن في أحد الفنادق الكبرى ولديها العديد من السيارات الفاهرة التي تختار منها بشكل يومي، لتستعد لسهرتها الليلية بعدما تركها زوجها وغادر في رحلة عمل.

دوت الخليج يرصد تفاصيل الحلقة الأولى لمسلسل اللي ملوش كبير بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان أحمد العوضي وبداية المواجهة بينهما التي ستتحول لقصة غرام.

الحلقة الأولى من مسلسل اللي ملوش كبير

تصطدم “غزل” الفنانة ياسمين صبري، بسيف الخديوي لذي يجسده أحمد العوضي، لتكون المواجهة نارية بينهما، بعدما كان يتواجد “الخديوي” في إحدى الملاهي الليلية كي يأخذ حقه من أحد الأشخاص الذين خلفوا وعدهم معه، ليخرج من المكان ويجد سيارة “غزل” تقف حائل بين سيارته والطريق ليشتعل غضبًا، وفي الوقت ذاته تخرج غزل لتزيد من شرارة غضبه بإستفزازه.

دار حوار ناري بين الثنائي أمام إحدى الملاهي لينتهي بإصدام أحمد العوضي بسيارة ياسمين عبد العزيز، لتبدأ غزل تتعامل مع الموقف بدهاء، حيث أخذت المشهد الذي سجلته الكاميرات لتقدمه ضده، ومن ثم يتم إستداعائه.

حوار ناري بين أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز

يذهب الخديوي لدفع مبلغ تصليح السيارة، لتدور مناقشة حارة بينهما من جديد لتطلب منه 100 ألف جنيه وإعتذار ولمنه يرفض لتهم وتغادر مكتب المحامي، وتتوعد له، ولكن سرعان ما يخرج وراءها الخديوي ويقدم لها الإعتذار لينهي تلك الأزمة.

بداية غرام العوضي وياسمين عبد العزيز في اللي ملوش كبير

يذهب الثنائي كلًا منهم إلى حياته التي تختلف كليًا عن الشخص الآخر، إلا أن التفكير تسلل إليهم في بعضهما البعض لتكون بداية الحكاية، وعلى الجانب الآخر يصل زوج “غزل” بشكل مفاجىء ليستمع إلى مكالمتها إلى صديقتها التي كان الخديوي حاضر بإسمه بها.

انتهت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل اللي ملوش كبير، بمشادات بين “غزل” ياسمين عبد العزيز و”عابد” خالد الصاوي زوجها، الذي ينهال عليها ليبرحها ضربًا، بسبب سهراتها المتعددة وحكايتها عن الخديوي التي أشعلت غضبه، لتسقط ياسمين عبد العزيز أرضًا مغشيًا عليها من شدة الضربات التي تلقتها وتسيل دماؤه على زجاج الغرفة.