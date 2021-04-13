حمدى رزق يستضيف المفتى يوميا فى الخامسة مساء على صدى البلد خلال رمضان

جدة - نرمين السيد - ويُقدم حمدى رزق فى رمضان برنامج "كُتب عليكم الصيام"، وفيه يتحدث الدكتور شوقى علام عن أهم فتاوى الشهر الكريم، ويرد على أسئلة الصائمين واستفساراتهم. ومن المقرر أن تكون إعادة البرنامج فى تمام الساعة الـ 3.30 صباحا كل يوم خلال الشهر الكريم. جدير بالذكر، أن الإعلامى حمدى رزق، يُقدم برنامج "نظرة" على قناة "صدى البلد" يومى الخميس والجمعة من كل أسبوع، فى التاسعة مساءً.

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