/626905/عاجل-الزمالك-ينسحب-من-مباراة-الأهلي-القادمة

أكد عمرو الدرديرى، المتحدث الرسمى للزمالك، أن النادي الأبيض قرر عدم المشاركة في المباراة المقبلة أمام ن الأهلي، والتي يعد اللقاء الفاصل في تحديد بطل دوري الجمهورية للشباب. وذلك بسبب أحقية الأبيض في نيل اللقب.

وعلق عمرو الدرديرى، عبر تصريحات تلفزيونية نقلتها قناة النادي: " الزمالك يطالب بمنحه لقب بطولة الجمهورية للشباب وسنلجأ لمركز التسوية والتحكيم والمحكمة الرياضية الدولية من أجل حفظ حقوقه فى دورى مواليد 99. وكان اتحاد الكرة قد قرر إقامة مباراة فاصلة لتحديد بطل دوري الجمهورية للشباب عقب تساوي الأهلي والزمالك في نفس العدد من النقاط.

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