مصر الرقمية | كيفية تجديد رخصة القيادة إليكترونياً ومعرفة مخالفات المرور 2021

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محمد سياف - ابو ظبي - تجديد رخصة القيادة إليكترونياً ومعرفة مخالفات المرور من الخدمات الحكومية الهامة لدي العديد من المصريين، وعلىه فأننا نستعرض في هذا التقرير الرابط الرسمي لموقع الاستعلام عن مخالفات المرور 2021، كما نتناول خطوات تجديد الرخصة Online في بضع دقائق، حيث استحوذت هذه الخدمات على اهتمام كثيف في الشهور الماضية على محركات البحث ومنصات السوشيال ميديا، من جانب أصحاب السيارات الـ “ملآكي أو الدرجات النارية أو سيارات النقل”. معرفة مخالفات المرور 2021: – للدخول>> الموقع الرسمي لبوابة نيابة المرور، إضغط هنا. – إختيار نوع الخدمة محل البحث التي تريد معرفتها، وتتمثل خدمات الموقع في (استعلامات- تظلم- سداد). – إدخال المعلومات الواردة في الخانات المخصصة لها. – -ثم زر>> إستعلام. تجديد رخصة القيادة 2021: لمعرفة خطوات تجديد الرخصة الخاصة بعد إنتهائها، يجب اتباع التالي: الدخول>> الرابط الرسمي لموقع بوابة مصر الرقمية، إضغط هنا.

اختيار>> أيقونة خدمات المرور.

إدخال بيانات الرخصة المراد تجديدها.

إدخال المعلومات الشخصية الخاصة بصاحب الرخصة.

دفع المخالفات المرورية المسجلة على الرخصة إن وجدت.

إختيار طريقة استلام الرخصة، ويمكن استلامها من خلال- وحدة المرور- التوصيل إلى المنزل، وفي هذا الخيار يتم إدخال العنوان بالتفصيل. وفي سياق متصل نوضح لكم خدمات موقع وزارة الداخلية المصرية، حيث تقدم وزارةالداخلية عبر موقعها الرسمي العديد من الخدمات التي تهم كافة المصريين، وتتمثل فىالتالي: اصدار شهادات ميلاد. إستخراج شهادة ميلاد لـ أول مرة . اصدار شهادات وفاة . اصدار وثائق الزواج . وثائق الطلاق . قيد عائلي مميكن . قيد فردي . بطاقات الرقم قومي . خدمات كبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة . شراء استمارات الرقم القومي . الاستعلام عن خدمات الأحوال المدنية . اصدار صحيفة حالة جنائية >> فيش جنائي . تجديد رخصة القيادة . تجديد تصاريح العمل . استخراح بدل فاقد لتصاريح العمل . شهادات المخالصة . استعلام تصاريح العمل .

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