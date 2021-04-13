أسقف السويس يزور دير الحبيب بـ طريق الإسماعيلية

جدة - نرمين السيد - وكان فى استقباله الراهب القمص أبوللو الأنطونى، وكيل الدير، ومجمع رهبان الدير، حيث صلى القداس مع مجمع آباء الدير، والآباء الجدد، وألقى عليهم كلمة روحية ثم تفقد الدير وزار كنائسه.

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