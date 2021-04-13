طقس أول أيام رمضان .. الجو معتدل ورياح تنشط أحيانا .. القاهرة 24

جدة - نرمين السيد - بينما يسود طقس مائل للحرارة نهارا، لطيف ليلا، على جنوب سيناء وشمال الصعيد.. حار نهارا، لطيف ليلا على جنوب الصعيد.
حالة الطقس اليوم
وكشفت الأرصاد وجود نشاط للرياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى.. ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء.
وعن حالة البحر المتوسط، فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 24 14
الإسكندرية 20 14
وادى النطرون 21 14
طنطا 23 13
شبين الكوم 24 14
دمنهور 22 14
بلطيم 21 14
مطروح 19 13
السلوم 19 09
سيوة 24 09
بورسعيد 20 13
دمياط 20 14
الزقازيق 24 14
المنصورة 23 13
الإسماعيلية 24 12
السويس 24 13
العريش 20 13
رفح 20 12
رأس سدر 25 13
نخل 22 08
نويبع 26 16
طابا 25 15
كاترين 23 06
الطور 25 15
شرم الشيخ 27 17
الغردقة 27 15
مرسى علم 26 16
الفيوم 26 12
بنى سويف 26 12
المنيا 26 11
أسيوط 27 12
سوهاج 28 14
قنا 30 15
الأقصر 31 16
أسوان 31 17
إدفو 31 17
أبوسمبل 30 18
الوادى الجديد 29 12
حلايب 28 20
شلاتين 29 19
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