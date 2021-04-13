وزير الأوقاف مشيدا بالنساء: أحيى التزامهن فى صلاة التراويح

جدة - نرمين السيد - وكتب وزير الأوقاف، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "فى كل يوم تثبت المرأة المصرية أنها عظيمة وواعية وأهل لتحمل المسئولية.. أحيى التزامهن فى صلاة التراويح". وأديت أمس صلاة التراويح فى مساجد الجمهورية وسط اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

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