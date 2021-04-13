مطران بورسعيد يهنئ المحافظ بحلول شهر رمضان

جدة - نرمين السيد - وجاء فى البرقية: "يسعدنى أن أتقدم باسمى والكهنة والشمامسة وكل أقباط بورسعيد، بخالص التهانى وأطيب الأمانى بحلول شهر رمضان المبارك.. أعاده الله عليكم وعلى العالم كله وأنتم جميعا فى ملء الصحة والسعادة". وتابع: "الله قادر أن يحفظكم ويحفظ مصر من الأوبئة، والأمراض، ويبارك فى كل ما يبذله الرئيس المحبوب عبدالفتاح السيسى من جهد وتعب، من أجل سلام وحماية وصحة كل الشعب.. كل عام وأنتم جميعا بخير وسلام".

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