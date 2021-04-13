- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى إطار المتابعة الميدانية من وزارة الأوقاف المستمرة خلال أداء أول صلاة قيام فى الشهر الفضيل المبارك.
وأضافت، الوزارة فى بيان، أن المصلين أظهروا خلال أداء صلاة القيام وعيًا كبيرًا يعكس ثقافة الشعب المصرى، وهو ما أكدته جميع المديريات، حيث أثبت رواد المساجد أنهم على وعى كامل بطبيعة المرحلة والخطر الذى نواجهه جميعًا.
كما أكد رواد المساجد أنهم لن يكونوا سببا فى غلق المساجد وأنهم ملتزمون بالإجراءات الاحترازية التى قررتها الوزارة والجهات المسؤولة.
وتؤكد الوزارة أنها تثق فى وعى وثقافة رواد المساجد، وأن هذا الوعى سيكون ثقافة الشعب المصرى فى كل الأماكن بإذن الله تعالى، وأنها مستمرة فى عمليات التعقيم والنظافة على مدار الساعة عقب الصلوات لجميع المساجد على مستوى الجمهورية، محذرةً من التهاون بهذه الإجراءات أو بواحدة منها.
واختتمت الوزارة البيان: "نسأل الله العلى العظيم أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. الأوقاف: المصلون أظهروا وعيا كبيرا فى صلاة القيام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.