صور.. الأوقاف: المصلون أظهروا وعيا كبيرا فى صلاة القيام

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى إطار المتابعة الميدانية من وزارة الأوقاف المستمرة خلال أداء أول صلاة قيام فى الشهر الفضيل المبارك.

وأضافت، الوزارة فى بيان، أن المصلين أظهروا خلال أداء صلاة القيام وعيًا كبيرًا يعكس ثقافة الشعب المصرى، وهو ما أكدته جميع المديريات، حيث أثبت رواد المساجد أنهم على وعى كامل بطبيعة المرحلة والخطر الذى نواجهه جميعًا.

كما أكد رواد المساجد أنهم لن يكونوا سببا فى غلق المساجد وأنهم ملتزمون بالإجراءات الاحترازية التى قررتها الوزارة والجهات المسؤولة.

وتؤكد الوزارة أنها تثق فى وعى وثقافة رواد المساجد، وأن هذا الوعى سيكون ثقافة الشعب المصرى فى كل الأماكن بإذن الله تعالى، وأنها مستمرة فى عمليات التعقيم والنظافة على مدار الساعة عقب الصلوات لجميع المساجد على مستوى الجمهورية، محذرةً من التهاون بهذه الإجراءات أو بواحدة منها.

واختتمت الوزارة البيان: "نسأل الله العلى العظيم أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين".