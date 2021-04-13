/626906/للمناقشة-خمسة-مشروعات-قوانين-على-أجندة-اللجان-النوعية-بالنواب

استكمل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، عقد جلساته أمس الاثنين، لمناقشة الحساب الختامي للموازنة العام وبعض الهيئات العامة الاقتصادية، والحساب الختامي لموازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، وحسـاب ختامي الخـزانـة العـامة عن السنة المالية 2019 / 2020.

مشروعات محالة إلى اللجان النوعية

‏كما أن المجلس أحال عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة لتكون على أجندة اعمال اللجان النوعية بمجلس النواب لدراستها وتقديم تقارير عامة بشأنها ومنها:

الحد الأدنى العلاوة بقانون الخدمة المدنية

مشروع قانون بتقرير حد أدنى للعلاوة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز للعاملين بالدولة إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتب لجنة الخطة والموازنة، كما أحال مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون نظام السفر بالسكك الحديدية إلى لجنة مشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب لجنة النقل.

مشروع دمج صندوق تحسين القطن

مشروع قانون بشأن دمج صندوق تحسين الأقطان فى معهد بحوث القطن إلى لجنة مشتركة من لجنة الزراعة ومكتبى لجنتى الصناعة والخطة، وأحال مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن نقابة التكنولوجيين إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم ومكاتب لجان الاتصالات والصناعة والقوى العاملة والخطة والموازنة.

صندوق التمويل الأهلي

مشروع قانون بتعديل قانون إنشاء صندوق التمويل الأهلى لرعاية النشء والشباب والرياضة إلى لجنة الشباب والرياضة.

وتجدر الإشارة إلي أنه تم تطعيم نواب مجلسي الشعب والشيوخ بلقاح فيروس كرونا أمس بوجود فريق طبي متخصص وبالتعاون مع الفريق الطبي بالمجلس.

وكان المستشار علاء الدين فؤاد، وزير المجالس النيابية، قد أعلن أن تطعيم النواب بلقاح فيروس كورونا سيكون خلال الاسبوع الحالي.