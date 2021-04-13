/626908/رضا-سيكا-الأهلاوية-زعلانين-من-إمام-عاشور-بسبب-إهانة-وليد-سليمان-الشهيرة

يرى رضا سيكا، نجم الإسماعيلي والزمالك الأسبق، أن إمام عاشور، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تعرض لظلم بين، في الفترة الماضية.

وقال رضا سيكا، خلال حواره ببرنامج "في الجول" الذي يقدمه الإعلامي أحمد جمال، عبر فضائية "الحدث اليوم" :"إمام عاشور، عامل مشكلة لبعض الأهلاوية منذ أحداث مباراة السوبر المحلي، التي أقيمت في الإمارات العام الماضي، وداائما الكل يريد مهاجمتة بسبب ما حدث مع وليد سليمان خلال هذه المباراة".

وأضاف :"إمام عاشور، (ضحية)، اللاعب كان بيحتفل بالتتويج ببطولة الدوري داخل غرفة خلع الملابس"، موضحا :"اللاعب يشعر بالكبت والظلم، لذلك كانت احتفالاته قوية، وأن هناك لاعبين آخررين سواء من الأهلي أو الزمالك يقوموا بالغناء وتوجية الشتائم المتعارف عليها بين الجماهير".

واختتم: “أنا ضد ما حدث من إمام عاشور، ولكنه ضحية وهناك محاولة لإغتيالة فنيا داخل أرض الملعب لعدم ممارسة كرة القدم من جديد، وهذا اللاعب مستقبل الكرة المصرية”.

احمد مجاهد: لا تهاون في عقوبة إمام عاشور

أعلن أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم؛ أن بالجبلاية بمجرد رصدها للفيديو الخاص باللاعب إمام عاشور والذي يسب فيه أحد رموز الأهلي اتخذت قرار فوري بتحويله للجنة الانضباط برئاسة المستشار سيد البنداري للتحقيق فيه.

وأضاف مجاهد خلال تصريحات لبرنامج "حضرة المواطن" مع الاعلامي سيد علي على الشاشة الحدث اليوم:" أنه تم التحقيق في الفيديو قبل وصول أي خطاب رسمي ضده للاتحاد".

كما تابع مجاهد:"اللجنة على قدر عالي من الثقة والكفاءة، وقراراتهما تكون دائماً مواكبة للحدث".

وعن سؤاله عن وصول شكوى من نادي الزمالك بخصوص مباراة الترجي والمولودية الأخيرة بدوري أبطال إفريقيا تمهيداً لرفها للجهات المختصة؛ قال مجاهد أنه لم يتم إرسال أي شكوى أو مذكرة للاتحاد حتى الآن.

رضا سيكا

وأوضح مجاهد بأن الإتحاد المصري لكرة القدم يقف دائماً بجانب الأندية في جميع أزماتها سواء الداخلية منها أم الخارجية طالماً تحقق فيها الشروط المطلوبة.

يذكر أن اللاعب إمام عاشور ظهر في فيديو يسب فيه رموز النادي الأهلي؛ وذلك عقب نهاية مباراة فريقه الزمالك مع النادي الأهلي خلال بطولة الجمهورية مواليد "99" والتي انتهت بفوز الأخير بهدفين لواحد.