/626909/رضا-سيكا-مفيش-أي-مسئول-يقدر-يحاسب-الأهلي-و-مجاهد-مشجع-أهلاوي

يرى رضا سيكا، نجم الإسماعيلي والزمالك السابق، أن النادي الأهلي، هو الذي يدير الاتحاد المصري لكرة القدم، مؤكدا أن أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية معروف بأنه أحد أكبر مشجعي الأهلي.

وقال رضا سيكا، خلال حواره ببرنامج "في الجول" الذي يقدمه الإعلامي أحمد جمال، عبر فضائية "الحدث اليوم" :"الأهلي هو اللي بيدير اتحاد الكرة، والدليل على ذلك، عندما تولى أحمد مجاهد مسئولية الجبلاية، قرر إيقاف محمد الشناوي، حارس الفريق الأحمر، 4 مباريات".

وأضاف :"تم التراجع بعد ذلك عن العقوبة وتخفيفها إلى مباراة واحدة، لو كان احمد مجاهد، أصر على قراره كان من الممكن أن يرحل عن اتحاد الكرة، وهذا دليل واضح أنه من مشجعي النادي الأهلي ويبحث عن مصلحة الفريق الفريق ومجاملتة وظلم باقي أندية الدوري المصري بما فيهم الزمالك والأندية الكبرى".

وواصل :"كلنا رآينا طاهر أبوزيد وزير الرياضة الأسبق، رحل بعدما أصدر قرارا بحل مجلس إدارة الأهلي برئاسة حسن حمدي، فكيف يعقل أن يتم تطبيق القانون على النادي الأهلي بكل سهولة دون حدوث أي أمر خارجي يحدث ويرحل كل مسئول يقوم بإتخاذ أي قرارات تخص القلعة الحمراء".

واختتم: “أرى أن يلعب الأهلي في مسابقة الدوري المصري بعيدا عن باقي الأندية ويتم تفصيل لوائح خاصة به حتي لا ينزعج أحد من أي قرار سليم يأتي في صالح الرياضة المصرية”.

رسميا.. إصابة الشناوي بفيروس كورونا وغيابه عن مباراة القمة

أكدت المسحة الطبية التي أجراها محمد الشناوي حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بخصوص فيروس كورونا إيجابية العينة، وبالتالي يفقد المادر الأحمر حارس الفريق الأول للنادي والمنتخب في مواجهة القمة أمام الزمالك.

ويجري محمد الشناوي حارس مرمي الأهلي مسحة طبية، أخرى خلال الساعات القادمة من أجل التأكد من مدى صحة إصابته بفيروس كورونا قبل أيام من مواجهة الزمالك، حيث أثبت المسحة الأولى إيجابية العينة.

محمد الشناوي

ويخوض الأهلي مواجهة هامة أمام الزمالك في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة ضمن منافسات الدوري الممتاز، وتقام المباراة في تمام التاسعة والنصف من مساء الثامن عشر من أبريل الجاري.

يغيب عن صفوف الأهلي في مواجهة الزمالك العديد من اللاعبين في مختلف المراكز يأتي على رأسهم: على معلول ، ظهير أيسر النادي الأهلي منذ غياب اللاعب عن الفريق الأحمر بشد في العضلة الخلفية.