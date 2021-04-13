/626911/تعرف-على-موعد-عودة-محمود-تريزيجة-إلي-الملاعب-بعد-الرباط-الصليبي

أكد طبيب المنتخب الوطني محمد أبو العلا، انه تواصل مع محمود تريزيجيه لاعب المنتخب الوطني واستون فيلا مؤكداً إلى أن اللاعب كان يشك منذ البداية أن الإصابة ستكون خطيرة.

وقال أبو العلا في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس:" حسام البدري كان يتابع معي الموقف النهائي للاعب تريزيجيه لاعب قوي ومميز ، بينما هناك تنسيق مع طبيب النادي هناك بشأن ما سيتم بعد إجراء العملية.

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وتابع قائلاً:"تريزيجه سوف يخضع لعملية جراحيه في اقرب وقت، وبعدها سنعلن المده المحدده لغيابه من الملاعب”.

وأختتم حديثة قائلاً:" نتمني ان يعود تريزيجيه في اقرب وقت، ومن المتوقع المدة التي يغيبها من 6لـ9أشهر حتي يستطيع العودة للملاعب”.

وتعرض تريزيجيه لإصابة في الرباط الصليبي خلال المواجهة التي حلها بها أستون فيلا ضيفًا على ليفربول في ملعب أنفيلد.

الجدير بالذكر أن مدة غياب تريزيجيه ستتراوح بين ستة إلى تسعة أشهر بحسب ما ذكرته تقارير صحفية إنجليزية خلال الأيام الماضية.

موعد مباراة أستون فيلا

ويستعد أستون فيلا لمباراته أمام فريق مانشستر سيتي يوم الأربعاء والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً.

وكانت اخر مواجهات ليفربول كانت أمام فريق ريال مدريد في دوري ابطال أوروبا والتي انتهت بنتيجة3/1 لصالح الملكي، حيث احرز الهدف الوحيد للريدز محمد صلاح لاعب الفريقـ وخسر ليفربول بثلاثية من ريال مدريد على ملعب الأخير، ليتأزم موقف الفريق الإنجليزي وأصبح مطالب بالفوز على أرضه بفارق هدفين حتى يستطيع الريدز الصعود للدور القادم من دوري أبطال أوروبا، وسجل محمد صلاح هدف الليفر الوحيد.

فيما اخر مواجهات فاز أستون فيلا كانت أمام فريف وست هام والتي انتهت بنتيجة 3/1.

وجاءت هدافي الدوري الإنجليزي كالأتي: الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير19 هدفا المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول19 هدفا البرتغالي برونو فرنانديز لاعب خط وسط مانشستر يونايتد16 هدفا الإنجليزي باتريك بامفورد مهاجم ليدز يونايتد13 هدفا

ويحتل ليفربول المركز السابع برصيد 49 نقطة من أصل 30 مباراة خاضها الفريق، يبنما يحتل فريق أستون فيلا المركز التاسعة برصيد 44 نقطة من أصل 29 مباراة خاضها الفريق.