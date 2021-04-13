- 1/3
- 2/3
- 3/3
وأكد خالد عبدالغفار، وفقا لبيان صحفى، على عمق العلاقات والتعاون الثقافى والعلمى بين البلدين، مشيراً إلى حرص مصر على تفعيل وزيادة سبل التعاون بين الجانبين فى شتى المجالات.
وأكد الوزير على تقديم جميع أوجه الدعم للدارسين العُمانيين بالجامعات المصرية، وتذليل العقبات التى تواجههم خلال فترة دراستهم بمصر، مشيرًا إلى حرص الوزارة على توفير أفضل مناخ للطلاب الوافدين الدارسين بالجامعات والمعاهد المصرية.
وخلال اللقاء، استعرض خالد عبدالغفار الإنجازات التى حققتها الوزارة بإنشاء جامعات حكومية وتكنولوجية وأهلية بالإضافة إلى أفرع الجامعات الأجنبية، مؤكدًا على اهتمام القيادة السياسية بتطوير التعليم العالى والبحث العلمى فى مصر.
وقدم الوزير دعوة إلى سفير عُمان، للقيام بجولة ميدانية بتلك الجامعات، للتعرف على ما تم من إنجازات فى قطاع التعليم العالى والبحث العلمى فى مصر، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى إلى جذب الطلاب الوافدين للدراسة فى مصر تحت مبادرة "ادرس فى مصر"، موجهًا الدعوة لقيام وفد من وزارة التعليم العالى العمانية لزيارة الجامعات المصرية لتبادل الخبرات بين الجانبين.
ومن جانبه، وجه السفير العُمانى الشكر لوزارة التعليم العالى لدعمها المستمر للطلاب العُمانيين الدارسين فى مصر، مؤكداً حرص بلاده على زيادة سبل التعاون مع مصر فى ظل العلاقات المتميزة التى تجمع بين الشعبين الشقيقين.
ووجه السفير العُمانى الدعوة إلى خالد عبدالغفار لزيارة سلطنة عمان وتنظيم معرض لمبادرة "ادرس فى مصر" للترويج لها على نطاق بلاده، وجذب الطلاب الراغبين فى الدراسة بمصر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. وزير التعليم العالى يستقبل السفير العمانى بالقاهرة لبحث التعاون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.