صور.. وزير التعليم العالى يستقبل السفير العمانى بالقاهرة لبحث التعاون

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، عبدالله بن ناصر الرحبى سفير سلطنة عُمان بالقاهرة؛ لبحث سبل دعم علاقات التعاون بين مصر وسلطنة عمان فى مجالى التعليم العالى والبحث العلمى، وذلك بمقر الوزارة.





وأكد خالد عبدالغفار، وفقا لبيان صحفى، على عمق العلاقات والتعاون الثقافى والعلمى بين البلدين، مشيراً إلى حرص مصر على تفعيل وزيادة سبل التعاون بين الجانبين فى شتى المجالات.

وأكد الوزير على تقديم جميع أوجه الدعم للدارسين العُمانيين بالجامعات المصرية، وتذليل العقبات التى تواجههم خلال فترة دراستهم بمصر، مشيرًا إلى حرص الوزارة على توفير أفضل مناخ للطلاب الوافدين الدارسين بالجامعات والمعاهد المصرية.

وخلال اللقاء، استعرض خالد عبدالغفار الإنجازات التى حققتها الوزارة بإنشاء جامعات حكومية وتكنولوجية وأهلية بالإضافة إلى أفرع الجامعات الأجنبية، مؤكدًا على اهتمام القيادة السياسية بتطوير التعليم العالى والبحث العلمى فى مصر.

وقدم الوزير دعوة إلى سفير عُمان، للقيام بجولة ميدانية بتلك الجامعات، للتعرف على ما تم من إنجازات فى قطاع التعليم العالى والبحث العلمى فى مصر، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى إلى جذب الطلاب الوافدين للدراسة فى مصر تحت مبادرة "ادرس فى مصر"، موجهًا الدعوة لقيام وفد من وزارة التعليم العالى العمانية لزيارة الجامعات المصرية لتبادل الخبرات بين الجانبين.

ومن جانبه، وجه السفير العُمانى الشكر لوزارة التعليم العالى لدعمها المستمر للطلاب العُمانيين الدارسين فى مصر، مؤكداً حرص بلاده على زيادة سبل التعاون مع مصر فى ظل العلاقات المتميزة التى تجمع بين الشعبين الشقيقين.

ووجه السفير العُمانى الدعوة إلى خالد عبدالغفار لزيارة سلطنة عمان وتنظيم معرض لمبادرة "ادرس فى مصر" للترويج لها على نطاق بلاده، وجذب الطلاب الراغبين فى الدراسة بمصر.