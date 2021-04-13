مدبولى: مبادرة السيسى لتطوير المحافظات تستهدف توفير سكن لائق وفرص عمل

وأكد رئيس الوزراء، أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، تستهدف توفير سكن لائق لجميع الفئات، فضلا عن توفير مزيد من فرص العمل لشباب المحافظات، مع تطوير البيئة المعيشية لسكان تلك المناطق.
وأضاف فى بيان صحفى: يتضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى إنشاء نحو 500 ألف وحدة سكنية جديدة على مستوى المحافظات، منها 125 ألف وحدة فى المرحلة الأولى من تنفيذ المبادرة، وأنه تم حصر الأراضى الفضاء المتاحة، بالتنسيق مع الجهات المعنية والمحافظات، مشيراً فى الوقت نفسه إلى أنه تم الاتفاق على أسلوب الشراكة مع بعض الجهات صاحبة الولاية على الأراضى الموجودة داخل هذه المدن، ومنها وزارتا قطاع الأعمال، والأوقاف.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى أن الهدف من الحملة الترويجية للمبادرة هو تعريف الشعب المصرى بالمبادرة وإبراز أهميتها، وطبيعة الوحدات السكنية المطروحة من خلالها، كما تم خلال الاجتماع استعراض مقترح النظام التمويلى للوحدات، ومعايير الحصول عليها.
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