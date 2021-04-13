فيديوجراف.. مهارات التواصل فى السنة النبوية

جدة - نرمين السيد - وقدم الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، كتابا قيما للمكتبة الإسلامية بعنوان "مهارات التواصل فى السنة النبوية" وذلك إداركا منه بأهمية هذه المهارات لكل إنسان فى حياته العملية والاجتماعية.

وانطلاقا من قوله سبحانة وتعالى:"لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا"، رصد وزير الأوقاف من خلال الكتاب ويتناول الكتاب أهم وسائل وأساليب التواصل فى السنة النبوية المشرفة، كما يبرز الكتاب بعض الجوانب الإنسانية فى حياة الرسول الكريم، ويبين أن الدعوة بالقدوة والحال أبين وأجل وأوضح وأكثر تأثيرًا من الدعوة بالمقال.

كما يؤكد الكتاب، أن الرسول الكريم بلغ الرسالة وأدى الأمانة على أكمل وجه وبذل وسعه فى سبيل البلاغ المبين، مستخدمًا كل مهارات وأساليب ووسائل التواصل الدعوى والإنسانى فى أرقى صورها.