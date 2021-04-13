رسميا.. 50 مشجع من جانب الزمالك والأهلي لمباراة القمة.. تفاصيل

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قررت اللجنة الثلاثية المسئولة عن إدارة الكرة المصرية حاليا لحين إجراء انتخابات بعد نهاية أولمبياد طوكيو القادمة، تحديد عدد الحضور لمباراة الزمالك والأهلي القادمة.

ومن المنتظر أن يواجه الزمالك الأهلي يوم الأثنين القادم، ضمن مباراة مؤجلة للأسبوع الرابع للدوري الأول.

وحددت اللجنة عدد 100 شخص لحضور المباراة فقط، وسيتم تسليم كشف مخصص بهذا العدد لعدم دخول أي أشخاص آخري ليس لهم أي دعوة حضور للمباراة.

وسيتم دخول 50 فرد من جانب نادي الزمالك، ونفس العدد أيضا سيتم تسليمة للنادي الأهلي، أما باقي العدد سيكون مخصص للشركة الراعية والمنظمين، وسيتم إرسال كشوف الأسماء إلي الجهات الأمنية.

وأعلنت اللجنة الثلاثية أيضا تزويد عدد الكاميرات الخاص بالمباراة وزيادتة إلى 15 من أجل توفير الرؤية الكاملة لحكم المباراة وإخراج المباراة بشكل أمثل.

وكان أحمد مجاهد أعلن في وقت سابق الاعتماد على حكام مصريين في هذه المباراة، وعدم تواجد حكام أجانب.

عاجل.. الزمالك ينسحب من مباراة الأهلي القادمة

أكد عمرو الدرديرى، المتحدث الرسمى للزمالك، أن النادي الأبيض قرر عدم المشاركة في المباراة المقبلة أمام ن الأهلي، والتي يعد اللقاء الفاصل في تحديد بطل دوري الجمهورية للشباب. وذلك بسبب أحقية الأبيض في نيل اللقب.

وعلق عمرو الدرديرى، عبر تصريحات تلفزيونية نقلتها قناة النادي: " الزمالك يطالب بمنحه لقب بطولة الجمهورية للشباب وسنلجأ لمركز التسوية والتحكيم والمحكمة الرياضية الدولية من أجل حفظ حقوقه فى دورى مواليد 99.

وكان اتحاد الكرة قد قرر إقامة مباراة فاصلة لتحديد بطل دوري الجمهورية للشباب عقب تساوي الأهلي والزمالك في نفس العدد من النقاط.

القمة لها معاملة خاصة.. اتحاد الكرة يميز مباراة القمة بهذا القرار

أعلنت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد، مخاطبة اتحاد الإذاعة والتليفزيون بتوفير 15 كاميرا لبث ونقل مباراة قمة الدوري المصري الممتاز والتي تجمع بين قطبي الكرة المصرية الأهلى والزمالك، في لقاء مؤجل من الأسبوع الرابع عشر من الدوري المصري الممتاز، والتي من المقرر أن تنطلق في الـ 18 من ابريل الجارى.

الزمالك والأهلي

وجاء قرار اللجنة الثلاثية بالجبلاية بهدف القضاء على أخطاء تقنية الفيديو فى مباراة القمة المرتقبة، وبغرض توفير أكثر من زاوية للحكم على كل حدث فى المباراة، ليتخذ حكم تقنية الفيديو القرار الصحيح فى الحالات المثيرة للجدل، والتي تصعب علي حكم الساحة.