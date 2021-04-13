/626913/الزمالك-يبدأ-التحقيق-مع-إمام-عاشور-بعد-إهانة-رموز-الأهلي

قررت اللجنة الكلفة بإدارة نادي الزمالك فتح باب التحقيق وذلك بشأن الفيديوهات المنتشرة علي مواقع التواصل الإجتماعي ، نتيجة تطاول لاعبين الزمالك علي رموز النادي الأهلي عقب نهاية المباراة التي إقيمت بين الفارس الابيض والمارد الاحمر ببطولة الجمهورية مواليد 1999.

وستتخذ إدارة النادي قراراتها وفقا للتحقيق الذي سيتم في هذا الشأن بما يتوافق مع مبادئ وقيم نادي الزمالك.

كما سترسل إدارة النادي شكوى للجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم مدعمة ببعض الفيديوهات للاعبي الأهلي لتجاوزهم في حق نادي الزمالك.

وتطالب إدارة النادي بالكيل بمكيال واحد وتحقيق مبدأ العدالة في قرارات اتحاد الكرة تجاه جميع الأندية.

وكان الزمالك قرر إيقاف أحمد عيد ظهير أيمن الفريق، وإلزامه بالتدريب مع فريق الشباب عقب مباراة مولودية الجزائر في إطار منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وظهر إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في إحتفالات لاعبى الشباب لكرة القدم بعد أن حقق الفريق بطولة الجمهورية للشباب حسب تصريحات مسئولي الفارس الأبيض الذين يبررون فوزهم باللقب بناء على فارق الأهداف.

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وأثار الفديو المنتشر عبر منصات التواصل الإجتماعي غضب جمهور الأهلي حيث أعتبر البعض أن مثل تلك الأشياء لا تعبر عن الروح الرياضية بين قطبي الكرة المصرية، مطالبين نادي الزمالك بتوقيع عقوبات كبيرة على لاعبي فريق الشباب.

وأعلن أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية أن هذا الفيديو المنتشر للاعب تم ذهابة إلي لجنة الانضباط بالاتحاد من أجل إتخاذ الإجراءات اللازمة لهذا الأمر، وتوقيع العقوبة على اللاعب بسبب ما بدر منه.

موعد مباراة القمة

ويستعد الزمالك لمبارته أمام غريمه التقليدي الأهلي يوم18الجاري في تمام الساعة التاسعة والنصف.