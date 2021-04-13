/626914/تجنب-هذه-العادات-في-رمضان-تعرف-على-قواعد-تحضير-الطعام-بطريقة-صحية
أعلنت وزارة الصحة المصرية، قواعد تحضير الطعام بطريقة صحية في رمضان تجنبًا للوقوع في الأخطاء في ظل انتشار فيروس كورونا الفتاك.
وأكدت وزارة الصحة أن أول هذه القواعد، حفظ الطعام في درجة حرارة مناسبة، وأن يكون الطعام ناضجًا، واستعمال مصدر آمن للمياه في عملية الطبخ.
وأردفت الصحة أن رابع هذه القواعد، ضرورة أن يحفظ الطعام في مكان آمن، وخامسها طهي الطعام جيدًا.
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وهناك 7 عادات غير صحية بالمرة ويجب عليك تجنبها خلال شهر رمضان، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "saudigazette":
1.لا تتناول الطعام بسرعة خلال وجبة الإفطار، ومن الأفضل شرب كوب أو اثنين من الماء الدافئ أولًا قبل البدء في الطعام، حيث يساعد الماء في تنظيف الجسم.
2.تجنب الحالة المزاجية السيئة عند الاستيقاظ من النوم، لأن ذلك سيؤثر سلبًا عليك طوال اليوم.
3.تجنب النوم بعد تناول الإفطار مباشرة، لأن ذلك قد يستبب فى اكتساب المزيد من الوزن وانخفاض عملية التمثيل الغذائي.
4. تجنب شرب الشاي بعد الإفطار مباشرة، لأنه يمتص الكالسيوم والحديد ويُقلل من استفادة الجسم من الطعام.
5. تجنب تناول الحلويات بعد الإفطار مباشرة تفاديًا لارتفاع سكر الدم.
6- تجنب تناول كميات كبيرة من البروتين لأن ذلك يسبب عسر الهضم والإمساك.
7- تجنب قلة النوم أو الإفراط فيه خلال شهر رمضان، لأن أنماط النوم الجديدة ستؤثر سلبًا على جسمك، وكذلك على مزاجك، وتسبب الصداع وأمراض أخرى.
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كما كشفت وزارة الصحة المصرية، عن قواعد التسوق الآمن في زمن الكورونا كالتالي:
- استخدم المناديل المعقمة أو أحضر معك مناديل وبللها لتعقيم الأسطح التي يمكن أن تلمسها.
- أكبر خطر للإصابة بالفيروسات عند التسوق هو لمس عربة التسوق أو السلة
- تخلص فورًا من المناديل بشكل آمن في أقرب سلة مهملات بعد وضعها في كيس صغير.
- تجنب لمس وجهك بأي شكل من الأشكال، وحاول وضع البقالة ومشترواتك في أكياس بنفسك.
- احمل مطهر اليد معك واستخدمه طوال رحلة التسوق بعد أي لمس لأي أسطح.
- حاول زيادة المسافة والتباعد بينك وبين المتسوقين.
- حاول زيادة المسافة بينك وبين موظفي المتجر.
- عند الحضور للمنزل ضع كافة مشترواتك في سلة كبيرة خارج المنزل ثم إبدأ بنقلها للداخل كل كيس لوحده إلي المطبخ.
- تخلص من كافة الأكياس في كيس واحد مغلق وضعه في سلة المهملات.
- غسيل الفاكهة والخضروات بشكل جيد بالماء والخل.
- مسح كافة أسطح المعلبات بشكل جيد بالماء والصابون.
- اغسل يديك بعد الانتهاء من كافة الأمور.
- طهر مقابض أبواب السيارة ومقابض الأبواب المنزلية.
- طهر مفاتيح المنزل ومفاتيح السيارة وأية متعلقات معك.
- ينصح بوضع كافة ملابس الخروج في الغسالة مباشرة، وأخذ حمام دافئ بالماء والصابون.
- حاول تقليل مرات الذهاب إلي التسوق قدر الإمكان.
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