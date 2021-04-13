محمد الباز: 25 يناير ثورة عشوائية وغير منظمة وأخرت مصر "فيديو"

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محمد الباز يهاجم ثورة يناير

11:08 ص - الثلاثاء 13 أبريل 2021

تحدث الكاتب الصحفى محمد الباز، فى حوار ثرى مع فريق تحرير موقع دوت الخليج الإخبارى، حيث جرى التطرق إلى العديد من الملفات والقضايا السياسية المهمة، والتى تشغل الرأى العام المصرى.

محمد الباز فى حوار مع موقع دوت الخليج

وفجر الإعلامى الكبير محمد الباز مفاجأة مدوية بشأن عدد من التصريحات المهمة، والتى جاء أبرزها ما يتعلق بثورة يناير ونتائجها التى يراها كارثية، وفى المقابل إشادة منه بحسن تصور ورؤية ثورة 30 يونيو.

وأجاب الإعلامي محمد الباز، على سؤال ماذا تقول عن ثورة 25 يناير خاصة بعد ملاحظتنا تذبذب فى تصريحاتك، قائلًا:” لم يكن لدي تذبذب على الإطلاق فثورة يناير ثورة عظيمة ولكن نتائجها لم تكن كذلك، حيث أننى أرى أن نتائج ثورة 25 يناير نتائج كارثية وسيئة ومدمرة ومازالنا نعاني منها، فقد كانت عشوائية وغير منظمة ومطالبها كانت مجردة”.

وتابع الكاتب الصحفى محمد الباز:” بينما ثورة 30 يونيو فقد جاءت منتظمة وواعية ومدركة لمطالبها، فأنا أرى إن ثورة 25 يناير أخرت الدولة سنوات طويلة، وثورة يونيو هى من صححت المسار، فقد كانت منظمة من حيث المطالب ورحيل نظام الأخوان الفاشل مع وجود تصور للمرحلة التالية كان ما أكسبها نجاحًا”.

محمد الباز: ثورة يناير أعطت لإثيوبيا الجرأة على بناء السد

وتابع رئيس مجلس إدارة الدستور، محمد الباز:” أرى إن ثورة الـ 25 يناير أعطت إثيوبيا الجرأة على بناء السد ، فالوفد الذي ذهب إلى اثيوبيا ومنهم حمدين صباحي لابد أن يحاكموا لإن ذهابهم منح إثيوبيا ظهير مصري شعبي موافق على بناء السد، وأنا أطالب أن يقدم الوفد الذى رافق حمدين صباحي بالاسم إلى المحكمة، أو على الأقل تسأل، فحمدين يخرج للتنظير عن سد النهضة، رغم ارتكابه جرم.

جاء ذلك خلال حوار ثورى بين الإعلامي محمد الباز، وفريق تحرير دوت الخليج، برئاسة الكاتب الصحفى عمرو الديب، وبحضور محمود فايد، مدير التحرير.