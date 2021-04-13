/626916/كورونا-تضرب-صفوف-ريال-مدريد-وإصابة-نجم-الفريق-قبل-موقعة-ليفربول

أعلن نادي ريال مدريد عن إصابة قائد الفريق سيرجيو راموس بفيروس كورونا، بينما يعاني من إصابة عضلية في العضلة الضامة بالقدم اليسرى، وذلك بعد فحصوات طبية وأشعة خضع لها اللاعب.

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يلتقي ريال مدريد وليفربول مساء الأربعاء المقبل، في لقاء إياب الدور الربع نهائي لدوري أبطال أوروبا، وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساء، علي ملعب أنفيلد معقل ليفربول.

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد قائمة الفريق امام ليفربول، في لقاء الإياب من دور الربع نهائي لدوري ابطال أوروبا، ويشهد علي اللقاء ملعب الأنفيلد معقل فريق الريدز.

إصابة سيرجيو راموس بكورونا

مازالت قائمة ريال مدريد تشهد وتفتقر للعديد من الغيابات والخدمات بعض لاعبي الفريق في صفوفه، والتي يغيب عنها الإسباني المخضرم مدافع الفريق سيرجو راموس، ومواطنه لاعب الظهير الأيمن للفريق داني كارفخال، والبلجيكي جناح الفريق الأيمن إيدن هازارد.

قائمة فريق ريال مدريد في المباراة

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا، أندري لونين، ألتوبي.

في خط الدفاع: إيدير ميليتاو، ناتشو، مارسيلو، ألفارو أودريازولا، فيرلاند ميندي، فيكتور تشوست.

في خط الوسط: توني كروس، لوكا مودريتش، كاسيميرو، فيدي فالفيردي، إيسكو، مارفين، أريباس.

في خط الهجوم: كريم بنزيما، ماركو أسينسيو، فينيسيوس جونيور، ماريانو دياز، رودريجيو جوس.

نتيجة مباراة الذهاب حسم الفريق الملكي ريال مدريد مباراة الذهاب أمام ليفربول علي ملعب ألفريد دي ستيفانو معقل ريال مدريد، بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدف، في الدوري الربع نهائي لدوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد وليفربول

والجدير بالذكر أن اخر مواجهات ريال مدريد كانت أمام فريق ليفربول والتي انتهت بنتيجة 3/1 لصالح الملكي.

ويعتبر كريستيانو رونالدو هو الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا برصيد 134 هدفًا، ويأتي خلفه ليونيل ميسي برصيد 120 هدفًا كما تجاوز روبرت ليفاندوفسكي سجل راؤول جونزاليس ووصل إلى المركز الثالث.

دوري أبطال أوروبا

ويستعد ريال مدريد لمباراته المقبلة أمام فريق قاديش في الدوري الاسباني والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً يوم الأربعاء 4/21.