/626917/ارتفاع-درجات-الحرارة-ننشر-حالة-الطقس-أول-يوم-في-رمضان

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الثلاثاء، والموافق أول أيام رمضان، ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

ويسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والرياح معتدلة، ومعتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، مائل للحرارة على جنوب سيناء، ومائل للحرارة على شمال الصعيد، وحار على جنوب الصعيد والرياح نشطة.

نشاط رياح أحيانًا

فيما كشف محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية في الهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد نشاط رياح أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء.

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أما بالنسبة لحالة الطقس في الليل، يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ولطيف على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

الظواهر الجوية المتوقعة:

بينما كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الثلاثاء 13 أبريل، والموافق أول أيام رمضان، إلى الأحد 18 أبريل 2021.

ويبدأ من اليوم ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء فهي كالتالي:

القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة.

والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 14 درجة.

ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 13 درجة.

وسوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 14 درجة.

وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 15 درجة.

وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 17 درجة.

ونقدم لكم خريطة الظواهر الجوية:

يوم الثلاثاء 13 أبريل:ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس مائل للحرارة شمالًا حتى القاهرة الكبرى.

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ودرجة الحرارة العظمى بين 25: 30، حار جنوبًا ودرجة الحرارة العظمى بين 34 : 36، لطيف ليلًا على معظم الأنحاء.

ودرجات الحرارة الصغرى بين 15: 20، فضلًا عن نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء

يوم الأربعاء 14 أبريل: نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء

يوم الخميس 15 أبريل: نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء

يوم الجمعة 16 أبريل: اعتبارًا من الجمعة ارتفاع آخر في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس حار شمالًا حتى القاهرة الكبرى ودرجة الحرارة العظمى بين 31 : 37 ، شديد الحرارة جنوبًا ودرجة الحرارة العظمى بين 37: 40 درجة.