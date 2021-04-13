/626922/نائب-بالشيوخ-رمضان-يستلزم-من-الجميع-الإتباع-الشديد-للإجراءات-الإحترازية-لمواجهة-كورونا

حذر النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، المواطنين بسب حالة التهاون المنتشرة من قبل البعض في الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا، مطالبا الجميع بالإلتزام والإبتعاد عن حالة التراخي بين المواطنين في الالتزام بالإجراءات الوقائية..

ونوه النائب البلشي في تصريحات له، انه بالدخول في شهر رمضان لابد من الجميع إتباع الإجراءات الإحترازية والحد من التجمعات، لافتا إلى أنه على الرغم من تزايد أعداد الإصابات، ووجود تحذيرات من وزارة الصحة، إلا أنه ما زال هناك حالة من عدم الإستجابة نت البعض.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الدولة المصرية تعاملت مع ازمة كورونا بشكل جيد، وقامت بإتخاذ جراءات احترازية كبيرة لمواجهة الوباء في ظروف صعبة، الأمر الذي نال على شهادات من كبرى المؤسسات على مستوى العالم تؤكد نجاح الدولة في مواجهة الفيروس.

وتوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتهنئة إلى الشعب المصرى، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصرى بمناسبة حلول شهر رمضان

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي:كل عام والأمة العربية والاسلامية والشعب المصري بخير، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، شهر الطاعة والمغفرة العامر بنفحات الخير والإيمان، الذي تتجدد فيه القلوب والنفس الإنسانية.

وتابع رئيس الجمهورية" داعين الله عز وجل أن يديم علينا و على أمتنا العربية و الإسلامية الخير والأمن والاستقرار والسلام، وكل عام وأنتم بخير"

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد توجه بالتهنئة إلى عدد من رؤساء الدول العربية، مثل العراق والكويت والإمارات وتونس، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

كما أجرى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الإثنين، اتصالاً هاتفياً مع السيد برهم صالح، رئيس الجمهورية العراقية، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

وتوجه السيد الرئيس، بالتهنئة إلى الرئيس العراقي بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، معرباً سيادته عن خالص تمنياته لدولة العراق الشقيقة بتحقيق الأمن والاستقرار.