البابا تواضروس يلتقى بكهنة كنائس مدينة العبور

جدة - نرمين السيد - عقد قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اجتماعًا مع كهنة كنائس مدينة العبور، بحضور الأب الراهب القمص روفائيل الأنبا بيشوى النائب البابوى لخدمة مدينة العبور.





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