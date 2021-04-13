رئيس الوزراء يتابع خطة تطوير صناعة الغزل والنسيج وتشجيع زراعة القطن

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء أمس الإثنين، لمتابعة خطة تطوير صناعة الغزل والنسيج وتشجيع زراعة القطن، بحضور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وكامل هلال رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للتطوير والتنمية الصناعية.





أشار مدبولى، فى مستهل الاجتماع، إلى أن صناعة الغزل والنسيج تعد إحدى الصناعات التى يوجد إجماع بشأن ضرورة إحيائها، وهناك اهتمام كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالنهوض بها لاستعادة مكانة مصر فى هذه الصناعة، كما نوه إلى أن هناك مشروعًا ضخمًا تنفذه الدولة حاليًا فى هذا المجال فى مدينة المحلة الكبرى، بخلاف مدينة النسيج التى يتم تنفيذها.

من جانبه، أوضح وزير قطاع الأعمال العام، أنه من المقرر الانتهاء من إنشاء أكبر مصنع للغزل والنسيج فى العالم بالمحلة الكبرى على مساحة 62.5 ألف متر مربع تقريباً، وتشغيله بحلول شهر مارس 2022، مشيرًا إلى أن هذا المصنع سيسهم فى تحقيق نقلة كبيرة فى مجال صناعة الغزل والنسيج، وأنه من المقرر أن يستوعب أكثر من 182 ألف مردن غزل، بمتوسط طاقة إنتاجية 30 طن غزل / يوم، ما يزيد من القيمة المضافة للقطن بدلا من تصديره خام للخارج.

وأوضح وزير قطاع الأعمال العام أن إنشاء هذا المصنع يأتى فى إطار خطة الدولة لتطوير وتحديث صناعة الغزل والنسيج، مشيرًا إلى أنه تم مؤخرًا افتتاح مبنى جديد لـ "تدريب المدربين" الذين سيتولون تدريب العمال على الماكينات الحديثة التى سيتم تركيبها فى المصنع، وفى المصانع التى سيتم تطويرها فى القاهرة وكفر الدوار ومناطق الدلتا، وأنه من المنتظر قيام خمسة خبراء بتدريب نحو 130 مدربًا خلال الفترة المقبلة.

من جانب آخر، أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن الوزارة جاهزة للزراعة التعاقدية على أى مساحات للقطن، وتعمل على تحفيز المزارعين للتوسع فى زراعة القطن المتميز، بما يلبى احتياجات الصناعة.

وتعقيبًا على ذلك، وجه الدكتور مصطفى مدبولى بسرعة إعداد آليات تحفيز المزارعين المصريين على زراعة القطن لمضاعفة الرقعة الزراعية منه، لتوفير احتياجات الصناعة المصرية من الغزل والنسيج التى يتم تطويرها بهدف عودتها إلى سابق عهدها.