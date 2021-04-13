القوي العاملة : تحصيل 194 ألف جنيه مستحقات الشكاوى العمالية للمصريين بالإمارات

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالسفارة المصرية بالعاصمة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة ، في تسوية مستحقات 3 عمال مصريين مع أصحاب أعمال بالمملكة لصرف مستحقاتهم، التي تقدموا بشكوى بشأنها، بلغت 45 ألفا و549 درهما إماراتيا، ما يوازي 194 ألفا و626 جنيها تقريبا.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، أن الوزير كلف المكتب بمتابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكواهم في هذا الشأن في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول.

وقال المتحدث الرسمي إنه بمتابعة هذه الشكاوى مع الملحق العمالي حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالي أبوظبي، أكدت أن المكتب تواصل مع مسئولي الشركات وأصحاب الأعمال التي تقدم العمال بشكاوى ضدهم للمطالبة بمستحقاتهم، وأسفر خلال الشهور الثلاث الأولي من العام الجاري عن توفير فرص عمل واعتماد عقود بإجمالي 51 منها 44 عقد عمل وتأشيرات تم اعتمادها ، والباقي فرص عمل تم توفيرها بالداخل .

وأوضح الملحق العمالي بأبوظبي، أنه تم خلال الفترة المشار إليها اعتماد 726 إفادة استمرارية عقد العمل تجديد إجازات الموظفين بمصر، كما تم التواصل المستمر مع العاملين المصريين، والرد على جميع الاستفسارات الواردة للمكتب عبر الواتس اب وصفحة المكتب على الفيس بوك، والتى بلغت 490 استشارة، بالإضافة إلي القيام بالزيارات الميدانية للعاملين المصريين والجهات الحكومية، حيث وصل إلي 10 لقاءات واجتماعات أون لاين، في ضوء الالتزام بقرارات الدولة الاحترازية.

كما تم التصديق على تفويض 3 شركات إلحاق عمالة مصرية بالخارج لتوفير 280 فرصة عمل افراد امن وصيانة مباني، فضلا عن حل 17 شكوى منها ودياً، وإحالة 7 للقضاء ولازال 10 شكاوى تحت البحث ، وذلك من إجمالي 34 شكوى قدمت للمكتب.