ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة اليوم بكافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 24 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء، ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والرياح معتدلة، معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، مائل للحرارة على جنوب سيناء مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد والرياح نشطة .

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد نشاط رياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء.

وعن حالة الطقس ليلا فيسود طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية، لطيف على جنوب سيناء و جنوب البلاد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 14 درجة، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 15 درجة، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 17 درجة.