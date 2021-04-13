ضمانا للأمن الغذائي..النواب يوافق على مشروع الإغاثة الإنسانية الطارئة فى ظل تفشي فيروس كرونا

/626910/ضمانا-للأمن-الغذائيالنواب-يوافق-على-مشروع-الإغاثة-الإنسانية-الطارئة-فى-ظل-تفشي-فيروس-كرونا

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي الجبالي، خلال جلسته العامة هذا الاسبوع على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 110 لسنة 2021، بشأن الموافقة على إتفاق منحة بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقى، بشأن مشروع الإغاثة الإنسانية الطارئة فى ظل تفشى فيروس كورونا بقيمة لا تتجاوز 500 ألف دولار أمريكى، الموقع بتاريخ 29 ديسمبر 2020.

مشروع الإغاثة الإنسانية الطارئة

وأشار عدد من النواب إلي أن المنحة جاءت لسد بعض ثغرات التمويل، وذلك من خلال إعطاء أولوية للتدخلات الحاسمة لضمان الأمن الغذائى للجميع خلال الإغلاق الكامل بسبب فيروس كورونا على الصعيد الوطنى، والذى ترك عشرات الملايين من المواطنين يكافحون من أجل تحسين سبل معيشتهم.

الحساب الختامي للموازنة العامة للعام المالي 2019/2020

وتجدر الإشارة إلي أن المجلس وافق علي عدد من القرارات ومشروعات القوانين المحالة إليه من مجلس الحكومة ، فضلا عن مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامى الموازنة العامة للدولة وحساب ختامى موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامى موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربى، وحسـاب ختامى الخـزانـة العـامة عن السنة المالية 2019 / 2020.

كما تلقي نواب مجلسي الشعب والشيوخ لقاح فيروس كرونا ، بعد ان أعلن المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية تطعيم النواب باللقاح هذا الإسبوع ،حيث بدأ النواب التوافد إلي القاعة 25بالتدريج لتلقي التطعيم .