/626910/ضمانا-للأمن-الغذائيالنواب-يوافق-على-مشروع-الإغاثة-الإنسانية-الطارئة-فى-ظل-تفشي-فيروس-كرونا
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي الجبالي، خلال جلسته العامة هذا الاسبوع على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 110 لسنة 2021، بشأن الموافقة على إتفاق منحة بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقى، بشأن مشروع الإغاثة الإنسانية الطارئة فى ظل تفشى فيروس كورونا بقيمة لا تتجاوز 500 ألف دولار أمريكى، الموقع بتاريخ 29 ديسمبر 2020.
مشروع الإغاثة الإنسانية الطارئة
وأشار عدد من النواب إلي أن المنحة جاءت لسد بعض ثغرات التمويل، وذلك من خلال إعطاء أولوية للتدخلات الحاسمة لضمان الأمن الغذائى للجميع خلال الإغلاق الكامل بسبب فيروس كورونا على الصعيد الوطنى، والذى ترك عشرات الملايين من المواطنين يكافحون من أجل تحسين سبل معيشتهم.
الحساب الختامي للموازنة العامة للعام المالي 2019/2020
وتجدر الإشارة إلي أن المجلس وافق علي عدد من القرارات ومشروعات القوانين المحالة إليه من مجلس الحكومة ، فضلا عن مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامى الموازنة العامة للدولة وحساب ختامى موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامى موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربى، وحسـاب ختامى الخـزانـة العـامة عن السنة المالية 2019 / 2020.
كما تلقي نواب مجلسي الشعب والشيوخ لقاح فيروس كرونا ، بعد ان أعلن المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية تطعيم النواب باللقاح هذا الإسبوع ،حيث بدأ النواب التوافد إلي القاعة 25بالتدريج لتلقي التطعيم .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ضمانا للأمن الغذائي..النواب يوافق على مشروع الإغاثة الإنسانية الطارئة فى ظل تفشي فيروس كرونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.