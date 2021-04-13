/626919/بعد-تلقيه-التطعيم-أحمد-زيدان-لقاح-كورونا-آمن-والشائعات-حوله-لإثارة-الرأى-العام

أكد النائب أحمد زيدان، وكيل لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على أهمية تلقي لقاح فيروس كورونا فى الأماكن المخصصة له والتي حددتها وزارة الصحة على مستوي الجمهورية.

أحمد زيدان: اللقاح آمن

وقال النائب أحمد زيدان، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فى تصريحات خاصة لموقع "دوت الخليج"، إن اللقاح آمن، مؤكدا على ضرورة عدم الإنسياق وراء الشائعات المغرضة بشأن الآثار الجانبية للفيروس، ولابد من التصدي لهذه الشائعات التي تهدف إلي إثارة البلبة فى الرأي العام.

أحمد زيدان: تلقى اللقاح للحفاظ على صحة المواطنين

وأشار أحمد زيدان، عضو مجلس النواب، إلى أن تلقي اللقاح يأتي فى إطار حرص الدولة والقيادة السياسية على صحة المواطنين وتقليل الإصابات بفيروس كورونا، فضلًا عن تسهيل الحصول على اللقاح، مشيرا إلي أن الهدف الأول هو الحفاظ على صحة المواطنين من الإصابة بالفيروس.

هذا وقد تلقي النواب، أمس، تطعيمات اللقاح الخاصة بفيروس كرونا، فى إطار حرص الدولة على صحة النواب، خاصة بعد توفي عدد من نواب المجلس متأثرين بإصابتهم بفيروس كرونا المستجد.

وكان المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، عن تلقي النواب لقاح فيروس كرونا خلال هذا الإسبوع.