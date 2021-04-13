/626920/الزمالك-يقدم-شكوى-رسمية-ضد-الأهلي-ردا-على-أزمة-إمام-عاشور

ونشر نادي الزمالك بيانا يؤكد فيه إحترام جميع أطراف المنظومة الرياضية ورموز النادي الأهلي، خاصة بعد إهانة إمام عاشور لحسن حمدي وصالح سليم، وهو ما أغضب مسئولي القلعة الحمراء، ليتم تقديم شكوى ضد اللاعب للجنة الثلاثية.

وأضاف البيان أن إدارة الزمالك ستقدم فيديو مدعم بإهانات لاعبي الأهلي لنجوم القلعة البيضاء، وذلك من أجل محاسبة اللاعبين ويكون ذلك مثلما حدث مع إمام عاشور لاعب الفريق الأول.

وقررت اللجنة الثلاثية، فتح تحقيق عاجل مع إمام عاشور لاعب الفريق الأول وذلك بعد ظهور فيديو منتشر بعد نهاية مباراة الأهلي ببطولة الجمهورية، وتوجيه الشتائم لرموز القلعة الحمراء، وتوقيع أقصى العقوبات على اللاعب.

يأتي كل هذا على خلفية مباراة الأهلي والزمالك التي أقيمت منذ يومين في ختام بطولة الجمهورية والتي انتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف، وأحتفل كل فريق بعد نهاية المباراة بسبب إعتقاد كل إدارة بلائحة خاصة بمباريات البطولة.

وأعلن اتحاد كرة القدم المصري تحديد يوم 20 أبريل موعد لإقامة مباراة فاصلة بين الفريقيين، وأعلن نادي الزمالك رفض التواجد في هذه المباراة لأنه الأحق بالفوز بالبطولة.

رضا سيكا: مفيش أي مسئول يقدر يحاسب الأهلي و «مجاهد» مشجع أهلاوي

يرى رضا سيكا، نجم الإسماعيلي والزمالك السابق، أن النادي الأهلي، هو الذي يدير الاتحاد المصري لكرة القدم، مؤكدا أن أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية معروف بأنه أحد أكبر مشجعي الأهلي.

وقال رضا سيكا، خلال حواره ببرنامج "في الجول" الذي يقدمه الإعلامي أحمد جمال، عبر فضائية "الحدث اليوم" :"الأهلي هو اللي بيدير اتحاد الكرة، والدليل على ذلك، عندما تولى أحمد مجاهد مسئولية الجبلاية، قرر إيقاف محمد الشناوي، حارس الفريق الأحمر، 4 مباريات".

وأضاف :"تم التراجع بعد ذلك عن العقوبة وتخفيفها إلى مباراة واحدة، لو كان احمد مجاهد، أصر على قراره كان من الممكن أن يرحل عن اتحاد الكرة، وهذا دليل واضح أنه من مشجعي النادي الأهلي ويبحث عن مصلحة الفريق الفريق ومجاملتة وظلم باقي أندية الدوري المصري بما فيهم الزمالك والأندية الكبرى".

الزمالك والأهلي

وواصل :"كلنا رآينا طاهر أبوزيد وزير الرياضة الأسبق، رحل بعدما أصدر قرارا بحل مجلس إدارة الأهلي برئاسة حسن حمدي، فكيف يعقل أن يتم تطبيق القانون على النادي الأهلي بكل سهولة دون حدوث أي أمر خارجي يحدث ويرحل كل مسئول يقوم بإتخاذ أي قرارات تخص القلعة الحمراء".