/626921/أيمن-يونس-مباريات-القمة-دائما-تكون-مليئة-بالمشاكل-خلال-الفترة-الأخيرة

وقال أيمن يونس عبر برنامجه "الفيلسوف" عبر إذاعة أون سبورت إف إم: الخطوة الأخيرة من مباراة الناشئين كانت كسرة نفس، بينما رئيس الاتحاد قال لماذا نكبر الموضوع اللائحة هي من ترتب اللقاء مثلاً الأهلي فاز على الزمالك 2/1، لو كان الزمالك يعلم مثلاً أنه يجب أن يتعادل ليفوز بالبطولة لكان ترتيب المباراة سيختلف.

وتابع حديثة قائلاً: اللائحة تتدخل في جميع شئون اللعبة وفنيات كل مدرب فني، الزمالك كان يلعب على ألا يخسر بثلاثة أهداف حتى لا يخسر البطولة، كل حاجة في الرياضة المصرية بقت فهلوه، على الرغم من أن الدولة تسير في اتجاه أخر وتتحدى الوقت لكن الرياضة في مصر نايمة.

وعن إمام عاشور أختتم قائلاً: “ في كل لقاء قمة يجب أن يحدث أزمة ، وجزء من أنك أهلاوي أو زملكاوي هو احترامك للمنافس، ومبادئ الناشئين اصبحت خاطئة يجب ان نعلم الاعبين كيف يتعاملون مع بعضهم البعض واحترام تقاليد اللعب لا يجب التعامل مع الملعب بغير الاحترام، مثلما تتعامل مع المسجد أو الكنيسة.

قررت اللجنة الكلفة بإدارة نادي الزمالك فتح باب التحقيق وذلك بشأن الفيديوهات المنتشرة علي مواقع التواصل الإجتماعي ، نتيجة تطاول لاعبين الزمالك علي رموز النادي الأهلي عقب نهاية المباراة التي إقيمت بين الفارس الابيض والمارد الاحمر ببطولة الجمهورية مواليد 1999.

وستتخذ إدارة النادي قراراتها وفقا للتحقيق الذي سيتم في هذا الشأن بما يتوافق مع مبادئ وقيم نادي الزمالك.

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كما سترسل إدارة النادي شكوى للجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم مدعمة ببعض الفيديوهات للاعبي الأهلي لتجاوزهم في حق نادي الزمالك.

وتطالب إدارة النادي بالكيل بمكيال واحد وتحقيق مبدأ العدالة في قرارات اتحاد الكرة تجاه جميع الأندية.

وكان الزمالك قرر إيقاف أحمد عيد ظهير أيمن الفريق، وإلزامه بالتدريب مع فريق الشباب عقب مباراة مولودية الجزائر في إطار منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

إمام عاشور

وظهر إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في إحتفالات لاعبى الشباب لكرة القدم بعد أن حقق الفريق بطولة الجمهورية للشباب حسب تصريحات مسئولي الفارس الأبيض الذين يبررون فوزهم باللقب بناء على فارق الأهداف.