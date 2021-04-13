التحفظ على السفينة "إيفرجيفن" رسميًا بسبب مماطلة الشركة.. "بيفاصلوا في 90%"

/626923/التحفظ-على-السفينة-إيفرجيفن-رسميا-بسبب-مماطلة-الشركة-بيفاصلوا-في-90

بعد أن جاهد المصريون للخروج بصورة جيدة على أكمل وجه في أزمة السفينة "إيفرجيفن"، والتي جنحت في قناة السويس، واصلت الشركة المماطة ما أدى إلى التحفظ عليها.

بينما أوضح الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أنه تم التحفظ رسميًا على السفينة "إيفرجيفن"، في منطقة البحيرات المرة في الإسماعيلية، بسبب مماطلة الشركة المستأجرة للسفينة في دفع التعويضات.

وأكمل ربيع، أن تعويضات الشركة يجب أن تدفع، والتي نتجت عن حادث جنوحها في النقطة 151 ترقيم قناة السويس، في 23 مارس الماضي، وتم نجاح تعويمها بعد 6 أيام من الحادث فقط.

أردف ربيع أنه بعد انتهاء أزمة جنوحها، تم قطرها لمنطقة البحيرات المرة في الإسماعيلية لفحصها وإجراء التحقيقات حول أسباب الحادث.

وأكد ربيع أن الشركة المستأجرة للسفينة، تُفاصل في 90% من قيمة المبلغ الذي تم عرضه كتعويض عن توقف الملاحة لمدة 6 أيام، والإضرار التي لحقت بالقناة، بالإضافة إلى تكلفة تعويم السفينة.

900 مليون دولار كتعويض

وعرضت قناة السويس على السفينة التي تحمل علم بنما، قرابة 900 مليون دولار كتعويض عن الحادث في المجرى الملاحي.

محكمة الإسماعيلية الاقتصادية

وأصدرت محكمة الإسماعيلية الاقتصادية في مصر أمرا بالحجز التحفظي على السفينة "إيفرجيفن"، التي جنحت في قناة السويس وعطلت حركة الملاحة لـ6 أيام مؤخرا.

وتستكمل هيئة قناة السويس، إجراءات تقاضي السفينة بعد أن حررت محضرًا وقت وقوع الحادث، حمل رقم 981 لسنة 2021 إداري قسم الجناين في محافظة السويس، وعليه تقدمت قناة السويس بطلب إلى المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، للتحفظ على السفينة.

الحجز التحفظي لحين دفع التعويضات

وهو ما وافقت عليه المحكمة الاقتصادية، وأصدرت قرارًا بتوقيع الحجز التحفظي على السفينة لحين دفع التعويضات البالغة قرابة 900 مليون دولار، ومنع الشركة المستأجرة للسفينة من التصرف فيها تصرفًا يضر بمستحقات هيئة قناة السويس لديها.

بينما أكد الفريق ربيع، أن حركة الملاحة في قناة السويس منتظمة منذ تعويم السفينة وقطرها لبحيرات الإسماعيلية.

الكراكة الجديدة "مهاب مميش "

التفاصيل الكاملة.. قناة السويس تدشن الكراكة مهاب مميش (فيديو وصور)

بينما عقدت هيئة قناة السويس، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن فعاليات استلام الكراكة الجديدة "مهاب مميش".

ودشن المؤتمر بحضور الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، والفريق مهاب مميش مستشار الرئيس للمشروعات البحرية.

أحدث وأكبر كراكات الشرق الأوسط

سعرها 150 مليون يورو.. مواصفات فنية قوية للكراكة "مهاب مميش"

وتعتبر الكراكة "مهاب مميش"، أحدث وأكبر كراكات الشرق الأوسط، وذلك في ورش الكراكات الرئيسية جوار مبنى الإرشاد الرئيسي للهيئة في محافظة الإسماعيلية.

الحركة انتظمت تمامًا في قناة السويس

بينما قال الفريق أسامة ربيع، إن الحركة انتظمت تمامًا في قناة السويس، وعادت إلى الأرقام الطبيعية اليومية بعد الانتهاء من عبور 915 سفينة خلال 12 يومًا.

وأكد أسامة ربيع، أن الخدمة تؤدى على أعلى درجة.

وأضاف ربيع، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن حادث السفينة البنمية الجانحة أثبت أهمية قناة السويس.

مرت بنفس حمولتها سابقًا

ولفت إلى أن الهيئة استطاعت التعامل مع الأزمة خلال 6 أيام بدلًا عن التقديرات العالمية التي أفادت بأن الأزمة قد تستغرق 3 أشهر.

وقال ربيع، إن إيفرجيفين مرت بنفس حمولتها سابقًا، فضلًا عن أن الهيئة تضم قسمًا كاملًا للقياسين يراجعون المركب والحمولة والأطوال والعرض، ولا يسمح بدخول سفينة لا تتناسب مع مواصفات قناة السويس.