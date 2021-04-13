/626925/تضامن-النواب-تنظم-زيارات-ميدانية-لمحافظات-مصر-لتفقد-مبادرة-حياة-كريمة-فيديو

قال عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب:” قررنا تنظيم زيارات ميدانية علي مستوى محافظات الجمهورية في إطار الدور الرقابي والتوعوي، وذلك لهدفين أولهما لتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والعمل من جانب آخر علي قضية الوعي والوقوف علي مدي تفعيل التشريعات الهامة التي تدخل في نطاق عمل اللجنة.

عبدالهادى القصبى: اللجنة تولى اهتمام كبير بقضية الوعي

وقال النائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن والأسرة والاشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، فى تصريح ل "دوت الخليج "، إن اللجنة تولي إهتمام كبير بقضية الوعي وقياس الأثر التشريعي للتشريعات الهامة التي تصدر في مجال اللجنة، ومنها قانون العمل الأهلي وقانون ذوي الاحتياجات الخاصة، وتم الاتفاق علي أن تجوب اللجنة جميع المحافظات، لعقد لقاءات يحضرها المحافظين ووكلاء الوزارات في القطاعات المعنية للتأكيد علي أهمية تفعيل التشريعات.

وأضاف القصبي، أن الزيارات التفقديه للمحافظات أيضا يأتي علي رأس جدول أعمالها تفقد مشروعات "حياة كريمة" والتي من شأنها أن تحقق نقله نوعية وتوفر حياة كريمة لأهالينا في القري، وذلك للوقوف علي مدي تنفيذها ورصد ردود الأفعال حيالها. وتابع رئيس لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب، أن الزيارات لن تخلو من تفعيل الجانب الرقابي لمجلس النواب وذلك بتفقد ما يقع في نطاق عمل اللجنة من دور الايتام والمسنين ومؤسسات معنية.

ونوه القصبي، إلي أن هذه الزيارات تأتي في ضوء خطة عمل اللجنة لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، والتي انقضي منها 3 شهور وكان لدي اللجنة اداء. تشريعي مميز فيها حيث تمكنت من إقرار عده تشريعات مهمة ومنها مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018، وتفضل الرئيس بإصدارها، وكذا تم الانتهاء من قانونين واحيلا لمجلس الشيوخ لأخد رأيه فيها ومنهم حقوق المسنين.

وأشار عبد الهادي القصبي، إلي تفعيل اللجنة الدور الرقابي لاسيما من خلال نوابها الذين يمثلون 16 محافظة.