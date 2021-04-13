/626926/تحذير-برلماني-من-إنتشار-بروتوكولات-علاج-كورونا-غير-معتمدة-عبر-مواقع-التواصل

حذر النائب عبد الباسط الشرقاوى، عضو مجلس النواب، من انتشار بروتوكولات علاج فيروس كورونا عبر مواقع التواصل الاجتماعى غير المعتمدة، مما تشكل خطرا على الصحة العامة، خاصة وأن لكل جسم طبيعة خاصة فى التعامل مع الفيروس وفقا للتاريخ المرضى والسن وأن كان المريض مصاب بأمراض مزمنة من عدمه.

فيما أكد الشرقاوى، على أن هذه البروتوكولات تشكل خطورة على الصحة العامة، لأنها لا تراعى الطبيعة الخاصة لكل مريض، وتعتمد على تجارب البعض التى قد لا تفيد اخرين أو لا تتناسب معهم، ولهذا يجب التصدى بقوة لهذه الحالة المنتشرة عبر مواقع التواصل والتى قد تكون سببا فى تفضى الفيروس بين المواطنين.

وناشد عضو مجلس النواب، المواطنين عدم الانسياق خلف ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل خاصة فيما يخص الصحة، وأن يتم الاعتماد على القنوات الرسمية فى الحصول على المعلومة كاملة، مشيدا بجهود وزارة الصحة فى هذا الصدد، وتوفير كافة البيانات والمعلومات عبر موقعها الرسمى.

وطالب عضو النواب، تدشين مزيد من حملات التوعية للمواطنين بشأن بروتوكولات العلاج وكل ما يثار بشأن الفيروس والعزل المنزلى وبروتوكول العلاج وهل الأدوية يمكن يأخذها جميع المصابين ايا كان تاريخهم المرضى، كشددا على أهمية الوعد للخروج من هذه الأزمة.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد توجه بالتهنئة إلى الشعب المصرى، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصرى بمناسبة حلول شهر رمضان

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي:كل عام والأمة العربية والاسلامية والشعب المصري بخير، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، شهر الطاعة والمغفرة العامر بنفحات الخير والإيمان، الذي تتجدد فيه القلوب والنفس الإنسانية.

وتابع رئيس الجمهورية" داعين الله عز وجل أن يديم علينا و على أمتنا العربية و الإسلامية الخير والأمن والاستقرار والسلام، وكل عام وأنتم بخير"

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد توجه بالتهنئة إلى عدد من رؤساء الدول العربية، مثل العراق والكويت والإمارات وتونس، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

كما أجرى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الإثنين، اتصالاً هاتفياً مع السيد برهم صالح، رئيس الجمهورية العراقية، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

وتوجه السيد الرئيس، بالتهنئة إلى الرئيس العراقي بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، معرباً سيادته عن خالص تمنياته لدولة العراق الشقيقة بتحقيق الأمن والاستقرار.