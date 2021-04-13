/626928/محمد-الباز-يهاجم-الشيخ-الشعراوى-هو-السبب-فى-أزمة-نقل-الأعضاء-فيديو

وجه الإعلامى محمد الباز هجومًا على تصرف الشيخ الشعراوى، بشأن رأيه حول عمليات نقل الأعضاء البشرية، حيث صرح الأخير بأنه محرم لأنه يؤخر وصول العبد إلى ربه.

محمد الباز يهاجم تصرف الشيخ الشعراوي بشأن حرمانية نقل الأعضاء

جاء ذلك فى خضم حوار ثرى جمع بين فريق تحرير دوت الخليج والإعلامي البارز محمد الباز، التى تناول خلال حديثه عدد من الملفات المهمة والتى يتطلع إليها الرأى العام.

محمد الباز: الشيخ الشعراوى أخطأ فى حكمه

وقال الكاتب الصحفى محمد الباز معلقًا على واقعة تحريم الشيخ الشعراوي لنقل الأعضاء البشرية:” هو السبب فى أزمة نقل الأعضاء البشرية، فهو من فجر الأزمة التى أثيرت بشأن القانون، حيث أفتى في برنامج مع طارق حبيب، فى الثمانينات، وقال:” نقل الأعضاء البشرية حرام، فهذا يعطل وصول الشخص إلى الله "، وهي وجهة نظر خاطئة ولم يوفق فيها، لأن الأمر لا يتعلق بتطويل العمر، بل استخدام العلم، حتى تتم إراحة المريض”.

وتابع الإعلامى ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الدستور، محمد الباز:” كل أساسي لأنهم القائمين على التفسير، وعندما التفسير يصطدم بالواقع فإنه يعجز عن تقديم تفسيرات وتأويلات أخرى، وهناك مثلًا تجد رجل دين جامد لدرجة أنه بيخلي الناس تمشى”.

وأضاف الكاتب الصحفى محمد الباز:” لا توجد مشكلة مع رجال الدين فأنا أجد تناقض كبير مع البعض فيما يقولونه، وأريد أن أوضح أننى لا أكره المشايخ، بل لي أصدقاء كتير جدًا، فالشيخ خالد الجندي مثلًا من أقرب أصدقاء لي، وعدد من المشايخ