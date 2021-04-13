أمانة الإفتاء: التنظيمات الإرهابية تنشغل بعملياتها الدموية عن شهر رمضان

جدة - نرمين السيد - أصدرت الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، عددًا جديدًا من نشرة "جسور" الناطقة باسم الأمانة للتطرق إلى بعض المسائل وتضع الحلول والإجابات لها، حيث يهل علينا شهر رمضان المبارك فى ظل ظروف استثنائية يمر بها العالم أجمع للمرة الثانية وهو جائحة فيروس كورونا، وبروز مسائل فقهية وإفتائية تحتاج منا إلى أجوبة وبحث.





ويتناول العدد الجديد من نشرة "جسور" فى باب "عالم الإفتاء" جولة فى أخبار المؤسسات الإفتائية وحالة الإفتاء حول العالم، والإجراءات والفتاوى التى صدرت خلال الشهر خاصة فيما يتعلق بأزمة جائحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى موضوع عن انشغال التنظيمات الإرهابية بأزماتها الداخلية وعملياتها الدموية عن استشراف شهر رمضان.

ووفقا لبيان صحفى لدار الإفتاء، ففى باب "رؤى إفتائية" من العدد الخامس والعشرين من "جسور" يستعرض فريق التحرير رؤية جديدة بعنوان: "فقه الاستشراف عند إمام الحرمين وأثره فى الفتيا (2/2)" وبيان أهميته البالغة فى مجال فقه استشراف المستقبل، كما يستعرض الباب نفسه موضوعًا آخر حول التيسير وأثره فى التشريع الإسلامى وعلاقة ذلك بالصيام، والتأمل فى آيات الصوم التى أسست لقاعدة فقهية مجمع عليها، من القواعد الخمس الكبرى التى هى دعائم الفقه كله، وترجع مسائل الفقه إليها، ألا وهى قاعدة "المشقة تجلب التيسير"، مع ذكر أسباب المشقة الجالبة للتيسير.

فيما تناول باب "فتوى أسهمت فى حل مشكلة"، حكم صيام أصحاب الأمراض المزمنة، وكيف تناولت فتاوى العلماء أحكام صيام المريض بالتفصيل قديمًا وحديثًا، كما يتناول الباب أيضًا مسألة جواز تعجيل إخراج الزكاة بسبب التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس "كورونا" وتوجيه هذه الأموال للفقراء والمحتاجين خاصة العمالة غير المنتظمة التى تعد من أكثر الفئات المتضررة بسبب الإجراءات الوقائية.

ويحلل المؤشر العالمى للفتوى فى هذا العدد الفتاوى المتعلقة باستقبال شهر رمضان والأحكام الشرعية المتعلقة بلقاح "كورونا" وتحليل الـ (PCR) اللذين يسيطران على فتاوى رمضان 2021، كما يحلل المؤشر أيضًا الفتاوى التى صدرت فيما يخص جائحة انتشار فيروس كورونا، مع عرض توصيات للمؤسسات الإفتائية تتعلق بالتعامل مع مثل هذه الأزمات.

وتستعرض نشرة جسور فى باب مراجع إفتائية كتاب الإمام شهاب الدين القرافى بعنوان "الإحكام فى تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضى والإمام" (1/2)، فيما يطالعنا الدكتور إبراهيم نجم -مستشار مفتى الجمهورية، الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء فى العالم- بمقال مهم باللغتين العربية والإنجليزية حول شهر رمضان المعظم فى ظل أزمة كورونا، أكد فيه أنه علينا أن ندرك ونعى بوصفنا مسلمين أن عدم إقامة الشعائر الجماعية فى ظل هذه الظروف من الناحية الشرعية واجب شرعًا وهو أمر الله تعالى الذى لا تصح مخالفته أو التحايل عليه لأى سبب ولو كان إقامة الجماعة أو التراويح، ولا يجوز استغلال العاطفة الدينية لدى عامة الناس وتعريض حياتهم للخطر وربما للموت، بحجة إقامة سنة التراويح أو غيرها.

بالإضافة إلى موضوع آخر باللغة الإنجليزية حول استخدام البلازما فى علاج فيروس كوفيد 19، وجولة إخبارية فى أخبار المؤسسات الإفتائية باللغة الإنجليزية.

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