خالد عبد الغفار: مصر لن تدخر جهداً فى دعم برامج وأنشطة اليونسكو

جدة - نرمين السيد - ألقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو وعضو مصر فى المجلس التنفيذى لليونسكو، اليوم الثلاثاء كلمة جمهورية مصر العربية فى الدورة (211) للمجلس التنفيذى لمنظمة اليونسكو، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.





جاء ذلك بمشاركة أودرى أزولاى المدير العام لليونسكو، والسفير أجابيتو مباموكى رئيس المجلس التنفيذى لليونسكو، والسفير علاء الدين يوسف سفير جمهورية مصر العربية بفرنسا والمندوب الدائم لمصر لدى اليونسكو، وغادة عبدالبارى الأمين العام للجنة الوطنية المصرية لليونسكو.

فى بداية كلمته أكد الوزير، وفقا لبيان صحفى، أن الدورة (211) من المجلس التنفيذى لمنظمة اليونسكو تنعقد بعد عدة أيام من تنظيم مصر لاحتفالية مهيبة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسيى رئيس جمهورية مصر العربية، والتى شاركت فيها المدير العام للمنظمة، لنقل مومياوات ملكات و ملوك مصر القديمة فى موكب ملكى إلى المتحف القومى للحضارة المصرية (NMEC)، و الذى أنشئ بالتعاون مع اليونسكو، ويعد أحد أهم ثمار التعاون بين مصر والمنظمة الدولية.

وأشار عبد الغفار إلى أن الدولة المصرية متمثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى أشادت بالدعم المستمر الذى تقدمه اليونسكو دولياً وإقليمياً لقطاعات التعليم والعلوم والثقافة، والاهتمام الذى توليه لتعزيز العلاقات بين مصر واليونسكو امتداداً للشراكة الممتدة بين الجانبين منذ عقود، فضلاً عن تعزيز دور مكتب اليونسكو الإقليمى فى القاهرة، الذى نشيد بأدائه الرفيع، وتعاونه البناء والمستمر مع اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو.

وأضاف الوزير، أن مصر تحتفل خلال العامين الحالى والقادم بمرور 50 عاماً على اتفاقيتى 1970 و1972، واللتين تهتمان بحماية الآثار، مؤكدًا حرص مصر على تطوير الشق التشريعى الحاكم والمنظم لقطاع الآثار من أجل حماية الآثار المصرية وتقديمها للمصريين وشعوب العالم والإنسانية بأكملها فى أبهى صورة تليق بعظمة الحضارة المصرية، موضحًا أن الدولة المصرية اتخذت على مدار السنوات الماضية العديد من الخطوات الجادة لإبراز التراث المصرى الثرى، والتى شملت تطوير وإنشاء متاحف جديدة فى أنحاء الجمهورية لعرض أكبر قدر ممكن من الآثار المصرية بطرق علمية حديثة، وكذا استعادة كفاءة المقاصد والمواقع الأثرية الفريدة، فضلاً عن انتهاج الدولة المصرية مساراً متزناً ما بين جهود التنمية والتطوير، والحفاظ على قيمة وسلامة المواقع الأثرية الفريدة.

وأكد عبد الغفار أن جمهورية مصر العربية تبنت خطوات هامة فى إطار تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، حيث أطلقت الحكومة المصرية منذ عدة سنوات برنامجاً رائداً لإصلاح التعليم قبل الجامعى يعتمد على الوسائل التقنية، وهو البرنامج الذى أحدث طفرة فى العملية التعليمية وساهم بفاعلية فى احتواء التداعيات السلبية لجائحة الكورونا، كما عرضت مصر على اليونسكو استعدادها لتعميم التجربة مع الدول الأعضاء من خلال المنظمة، مشيرًا إلى أن التعليم الجامعى شهد طفرة كبيرة فى إنشاء العديد من الجامعات التى توافرت بها معايير الجودة العالمية، فضلاً عن التركيز على التخصصات التكنولوجية الحديثة، بالإضافة إلى إنشاء عدد من أفرع الجامعات الأجنبية، وقد انعكست تلك الجهود فى تحقيق العديد من جامعاتنا تقدماً فى ترتيبها العالمى.

ولفت الوزير إلى أن الظروف الاستثنائية التى يشهدها العالم عكست أهمية الدور الذى تقوم به منظمة اليونسكو فى توفير المبادرات الدولية التى تساعد فى التغلب على التحديات المفروضة، مؤكدًا على أن التوصيتين الخاصتين بالعلم المفتوح وأخلاقيات الذكاء الاصطناعى لهما أهمية كبرى فى مجابهة ما نمر به من صعوبات، وتوفير الأدوات التى تساعد على تقليص الفجوات العلمية ودعم القدرات العلمية، مشددًا على أن مصر تؤكد عزمها على المضى قدماً فى المشاركة الفعالة فى المشاورات المرتبطة بهاتين التوصيتين، استكمالا لاستضافتها المشاورات الإقليمية فى المنطقة العربية، مضيفًا أن مصر قد شهدت مؤخرًا إطلاق إشارة البدء فى مشروع الجينوم المرجعي، متمثلًا فى إنشاء المركز المصرى للجينوم بالتعاون مع العديد من الجامعات والمراكز البحثية ومؤسسات المجتمع المدنى.

وفى ختام كلمته، أكد عبدالغفار حرص جمهورية مصر العربية بصفتها إحدى الدول المؤسسة لليونسكو على توطيد علاقاتها بالمنظمة وتعزيز طابعها الحكومى، مضيفًا أن مصر لن تدخر جهداً فى الانخراط بفاعلية وإيجابية فى دعم برامج وأنشطة المنظمة التى سوف يتم الاتفاق عليها فى إطار الإستراتيجية المقبلة وبرنامج العمل، وستظل داعماً قوياً للمنظمة التى يتعين علينا جميعاً أن نفخر بانتمائنا لها، ونحن على أعتاب الاحتفال بمرور 75 عاماً على تأسيسها.

جدير بالذكر أن المجلس التنفيذى لمنظمة اليونسكو ينعقد كل ستة أشهر، ويضم 58 دولة عضو من أعضاء اليونسكو.